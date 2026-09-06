Ilić: SNSD će položiti i ovaj izborni ispit

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske Mladen Ilić u Krupi na Vrbasu istakao je da će SNSD položiti i ovaj izborni ispit.

- Narod ovih krajeva je uvijek imao veliku podršku prema SNSD-u od najranijih početaka i prvog mjesnog odbora u Krupi na Vrbasu i na taj način očekujemo podršku i na ovim izborima. Važno je reći da smo i prethodnih mjeseci radili brojne stvari kad je u pitanju južna Banjaluka i kompletan ovaj reon ovdje - poručio je Mladen Ilić.

Goran Maričić, kandidat za Parlament Srpske kaže da je gradski odbor SNSD-a Banjaluke, spreman ušao u ovu izbornu kampanju.

- Očekujemo ne samo u Krupi, nego u cijeloj Banjaluci, da Banjaluka bude dio pobjedničke ekipe, da da svoj doprinos Savi Miniću kao kandidatu za predsjednika, Željki Cvijanović kao kandidatu za članu Predsjedništva i da osvojimo najmanje 35 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske - rekao je Maričić.

U ovoj izbrojnoj jedinici, kaže Maričić, SNSD očekuje najmanje pet direktnih mandata za Narodnu skupštinu.