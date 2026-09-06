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Saborci o smrti generala Mladića: „Tragedija za srpski narod, ali i pouka“

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06.09.2026 19:33

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предсједник Управног одбора Удружења грађана „Први батаљон војне полиције Првог Крајишког корпуса“, Владо Палачковић
Foto: ATV

Smrt generala Ratka Mladića je tragedija za srpski narod, ali će narod iz nje izvući pouku, poručuju saborci generala Mladića.

„Reakcija federacije je u najmanju ruku bezobrazna. Oni su Rasima Delića sahranili uz sve najviše državne počasti, a taj čovjek je doveo mudžahedine u BiH koji su izvršili stravične zločine nad srpskim borcima, srpskim narodom i civilima“, rekao je predsjednik Upravnog odbora Udruženja građana „Prvi bataljon vojne policije Prvog Krajiškog korpusa“, Vlado Palačković.

Kako kažu, general Mladić je bio i ostao simbol borbe za slobodu srpskog naroda.

„To je tragedija za srpski narod, a iz te tragedije je srpski narod izvukao i izvući će pouku – da general Mladić koji je bio i ostao simbol borbe za slobodu srpskog naroda, bude vječan u sjećanjima boraca kojima je komandovao i uticao na to da se stvori Republika Srpska, kao garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima“, rekao je nekadašnji pripadnik Vojne policije Prvog Krajiškog korpusa, Zdravko Petrović.

Здравко Петровић
Zdravko Petrović
ATV

Otac poginulog borca, Milorad Ostojić poručuje da narod koji je ostao, nakon onih koji su izgubili svoje živote, treba nastaviti dalje sa borbom, te u tome ne smije posustati.

Милорад Остојић
Milorad Ostojić
ATV

„Ono što je za nas sveto, nekome ništa ne predstavlja. Mi smo tu da se borimo i poslije onih koji su dali svoje živote, ne samo radi nas, nego i radi njih, i da istrajemo a tom putu. Nažalost, to je bila tragedija, ali meni je drago da vidim da se okupljaju njegove kolege, i kolege našeg pokojnog sina, i da čuvamo sjećanje na njih“, rekao je otac poginulog borca Milorad Ostojić.

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general Ratko Mladić

Sahrana Ratka Mladića

Vojska Republike Srpske

Republika Srpska

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