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Tragedija kod Glamoča: Tijelo starije žene izvučeno iz bunara

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06.09.2026 21:38

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Тијело старије жене јучер су из бунара у селу Зајаруга на подручју Гламоча извукли припадници ГСС-а Ливањског кантона.
Foto: Facebook/GSS stanica HBŽ/printscreen

Tijelo starije žene juče su iz bunara u selu Zajaruga na području Glamoča izvukli pripadnici GSS-a Livanjskog kantona.

Kako su saopštili iz GSS-a na Fejsbuku, njih su u 12 časova pozvali iz Policijske stanice Glamoč zbog potrebe za izvlačenjem tijela starije žene iz bunara.

"Na teren su izašla četiri spasioca koji su uz primjenu odgovarajućih tehnika i korištenje specijalizirane opreme uspješno izvukli tijelo iz bunara, nakon čega je predano radnicima Hitne medicinske pomoći", saopštili su na svojoj zvaničnoj stranici.

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Glamoč

žena upala u bunar

Izvučeno tijelo

smrt

nesreća

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