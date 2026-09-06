Tragedija kod Glamoča: Tijelo starije žene izvučeno iz bunara

Autor:ATV redakcija
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Tijelo starije žene juče su iz bunara u selu Zajaruga na području Glamoča izvukli pripadnici GSS-a Livanjskog kantona.
Kako su saopštili iz GSS-a na Fejsbuku, njih su u 12 časova pozvali iz Policijske stanice Glamoč zbog potrebe za izvlačenjem tijela starije žene iz bunara.
"Na teren su izašla četiri spasioca koji su uz primjenu odgovarajućih tehnika i korištenje specijalizirane opreme uspješno izvukli tijelo iz bunara, nakon čega je predano radnicima Hitne medicinske pomoći", saopštili su na svojoj zvaničnoj stranici.
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