Tragedija kod Glamoča: Tijelo starije žene izvučeno iz bunara

Tijelo starije žene juče su iz bunara u selu Zajaruga na području Glamoča izvukli pripadnici GSS-a Livanjskog kantona.

Kako su saopštili iz GSS-a na Fejsbuku, njih su u 12 časova pozvali iz Policijske stanice Glamoč zbog potrebe za izvlačenjem tijela starije žene iz bunara.

"Na teren su izašla četiri spasioca koji su uz primjenu odgovarajućih tehnika i korištenje specijalizirane opreme uspješno izvukli tijelo iz bunara, nakon čega je predano radnicima Hitne medicinske pomoći", saopštili su na svojoj zvaničnoj stranici.