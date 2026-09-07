Nova isključenja vode u Banjaluci: Evo gdje se danas otklanjaju kvarovi

Autor:ATV redakcija
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Radnici banjalučkog "Vodovoda" danas će otklanjati kvarove u Ljubačevu, Aginom Selu, Rekavicama i Ledenicama.
Iz "Vodovoda" je saopšteno da će danas biti izvođeni radovi u ulicama Kralja Petra Prvog Karađorđevića, Jovanke Gajić Zmijanjke, Dušana i Vlade Kopanje, Nenada Kostića, Veljka Mlađenovića, te u Dragočaju.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta "Subotica" mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju na sistemu "Koprivnjak".
Usljed povećane potrošnje na sistemima "Gašića vrelo" i "Crno vrelo" mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju, naročito viših zona koje se snabdijevaju sa rezervoara "Zvijezda".
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