Služen pomen u banjalučkim mjesnim zajednicama Kola, Goleši, Karanovac

U banjalučkoj mjesnoj zajednici Kola danas je služen pomen za 33 poginula borca Vojske Republike Srpske, te u mjesnoj zajednici Goleši za 15 poginulih boraca sa tog područja.

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije grada Banjaluka Goran Rogić pozvao je na jedinstvo srpskog naroda kako bi sačuvali otadžbinu - Republiku Srpsku za čije stvaranje su date ogromne žrtve.

"Srpski narod mora pamtiti šta nam se desilo 1991. godine, kako nam se ne bi ponovila istorija. Moramo gajiti kulturu sjećanja na naše poginule borce, na našu borbu koja je imala za cilj da sačuvamo svoja ognjišta i da živimo svoji na svome", rekao je Rogić Srni.

Na početku pomena svim poginulim borcima Vojske Republike Srpske, kao i nedavno preminulom komandantu VRS generalu Ratku Mladiću odana je dužna pošta minutom molitvene tišine.

Parastosima je prisustvovao veliki broj porodica poginulih boraca, predstavnici Boračke organizacije, predstavnici grada Banjaluka, SUBNOR-a, predstavnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, te brojni građani.

U banjalučkoj mjesnoj zajednici Karanovac juče je služen pomen za 39 poginulih boraca VRS sa toga područja, prenosi Srna.