Lokalizovan požar kod Banjaluke: Vatra se primicala porodičnim kućama

U blizini Elektroprenosa između Prijakovaca i Ramića kod Banjaluke lokalizovan je požar koji se prethodno približio i kućama.

Komandir Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić, ranije je za izjavio da je gorjelo nisko rastinje.

Na terenu su odmah upućena dva vozila sa četiri vatrogasca koji su trenutno na terenu, rečeno je za Provjereno.info u vatrogasno-spasilačkoj brigadi Banjaluka.