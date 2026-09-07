Poznato kada će biti isplaćene uvećane penzije u Srpskoj

"Ministarstvo finansija Republike Srpske informiše javnost da će sutra, 08.09.2026. godine biti isplaćene uvećane avgustovske penzije u Republici Srpskoj, za koje je u Budžetu Republike Srpske obezbijeđeno ukupno 187.000.000 KM, što je za 7.000.000 više u odnosu na prethodni mjesec.

Iznos pojedinačnih penzija povećan je za 3.55% na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o vanrednom usklađivanju. Ovo je drugo povećanje penzija u 2026. godini, jer su redovnim usklađivanjem penzije za januar povećane za 6,25%. Time su penzije na godišnjem nivou ukupno veće za 10% u odnosu na prethodnu godinu", navode iz Ministarstva i dodaju:

"Vlada Republike Srpske svoju opredijeljenost za kontinuiranu podršku penzionerima iskazuje, ne samo redovnim usklađivanjima penzija, nego i ostalim vidovima podrške. Tako je u avgustu na osnovu stanja ekonomskih kretanja i analize budžeta penzionerima u Republici Srpskoj isplaćena jednokratna pomoć kako bi se poboljšao njihov materijalni položaj."