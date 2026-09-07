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Poznato kada će biti isplaćene uvećane penzije u Srpskoj

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07.09.2026 10:25

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Пензионери бање рехабилитација
Foto: Pexel/ Ionela Mat

U Republici Srpskoj će sutra, 08. avgusta, početi isplata uvećane avgustovske penzije, saopštilo je Ministarstvo finansija.

"Ministarstvo finansija Republike Srpske informiše javnost da će sutra, 08.09.2026. godine biti isplaćene uvećane avgustovske penzije u Republici Srpskoj, za koje je u Budžetu Republike Srpske obezbijeđeno ukupno 187.000.000 KM, što je za 7.000.000 više u odnosu na prethodni mjesec.

Iznos pojedinačnih penzija povećan je za 3.55% na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o vanrednom usklađivanju. Ovo je drugo povećanje penzija u 2026. godini, jer su redovnim usklađivanjem penzije za januar povećane za 6,25%. Time su penzije na godišnjem nivou ukupno veće za 10% u odnosu na prethodnu godinu", navode iz Ministarstva i dodaju:

"Vlada Republike Srpske svoju opredijeljenost za kontinuiranu podršku penzionerima iskazuje, ne samo redovnim usklađivanjima penzija, nego i ostalim vidovima podrške. Tako je u avgustu na osnovu stanja ekonomskih kretanja i analize budžeta penzionerima u Republici Srpskoj isplaćena jednokratna pomoć kako bi se poboljšao njihov materijalni položaj."

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Penzija

Isplata penzija

Ministarstvo finansija

Republika Srpska

Penzioneri

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