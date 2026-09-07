Teška noć u Koritima: Požar pod kontrolom, komandir pohvalio reportera ATV-a Bojana Nosovića

Požar u bilećkom selu Korita jutros je znatno mirniji nego tokom jučerašnjeg dana, a dio vatre koji se približio magistralnom putu Bileća–Gacko stavljen je pod kontrolu, potvrdio je za ATV komandir TVSJ Bileća, Radomir Radmilović.

„Jutro na požarištu u selu Korita kao i drugim okolnim selima je dosta bolje nego kako je to bilo u večernjim satima tokom prošlog dana. Vatrogasci su na terenu. Jedan dio požara, koji nam se premjestio kod magistralnog puta Bileća – Gacko, stavili smo pod kontrolu. Mještani to gledaju, prate, požar je zaustavljen“, rekao je za ATV komandir TVSJ Bileća, Radomir Radmilović.

S obzirom da se požar u selu Korita proširio u različitim pravcima tokom prošle noći, vatrogasci su na terenu, prate situaciju te se nadaju boljem danu od proteklog.

„Imali smo baš juče tu situaciju, ujutro je bilo mirno. Bilo je požara, pratilo se, držalo se pod kontrolom, ali u popodnevnim časovima i večernjim, kada se temperatura zraka povećava. Smjer strujanja vjetra se mijenja i to je teška stvar“, rekao je Radmilović.

Kuće kao i drugi objekti nisu ugroženi, a na mjestima gdje se vatra približava domaćinstvima i objektima, vatrogasci budno motre situaciju i gase vatru, govori Radmilović.

„Vatrogasci će biti na terenu i pojačavaćemo ekipe. Ljudi su premoreni, od 24 do 48 sati rade, a povećavaćemo broj ljudi na terenu od popodnevnih časova, kako bi se u kritičnim trenucima moglo reagovati na vrijeme“, poručuje Radmilović.

Načelnik opštine Bileća juče za ATV pomenuo da se očekuje pomoć i Oružanih snaga BiH. Kako Radmilović navodi, pomoć je potrebna, ali u ovom slučaju više na praćenju kretanja vatre, onog trenutka kada se požar lokalizuje, s obzirom da je riječ o mladim ljudima, kada su u pitanju Oružane snage.

„Mislim da to radi opštinska Civilna zaštita i da je to juče urađeno. Moram da kažem da je i na našem području dolazili i vatrogasci iz Gacka sa opremom i vozilima kao i pripadnici Termoelektrane Gacko. Juče kada se ogromna količina vatre počela kretati ka magistralnom putu i u ranim jutarnjim satima je stavljena pod kontrolu. Takođe, pored njih, tu su bili i pripadnici Civilne zaštite Bileća kao i mnogobrojni mještani“, rekao je Radmilović.

Radmilović je takođe, posebno pohvalio i našeg kolegu Bojana Nosovića, koji je tokom jučerašnjeg dana osim ažurnog praćenja teškog i neizvjesnog stanja na terenu te javljanja, i sam učestvovao u gašenju požara.