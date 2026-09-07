U lavini poginulo 11 ljudi

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 11 ljudi poginulo je u lavini koja je pogodila grupu planinara u ruskoj oblasti Kabardino-Balkarija, u Sjevernom Kavkazu, saopštile su lokalne hitne službe.
Prema izvještajima službi, lavina se dogodila na planini Mižirgi, a povrijeđeno je šestoro ljudi.
U grupi je bilo ukupno 33 ljudi, a šestoro se vodi kao nestalo, prenosi Srna.
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