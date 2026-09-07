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U lavini poginulo 11 ljudi

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07.09.2026 09:53

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Foto: Pexel/Lucas Leonel Suárez

Najmanje 11 ljudi poginulo je u lavini koja je pogodila grupu planinara u ruskoj oblasti Kabardino-Balkarija, u Sjevernom Kavkazu, saopštile su lokalne hitne službe.

Prema izvještajima službi, lavina se dogodila na planini Mižirgi, a povrijeđeno je šestoro ljudi.

U grupi je bilo ukupno 33 ljudi, a šestoro se vodi kao nestalo, prenosi Srna.

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Tagovi :

Rusija

Lavina

poginuli

planinari

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