U lavini poginulo 11 ljudi

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Foto: Pexel/Lucas Leonel Suárez

Najmanje 11 ljudi poginulo je u lavini koja je pogodila grupu planinara u ruskoj oblasti Kabardino-Balkarija, u Sjevernom Kavkazu, saopštile su lokalne hitne službe.

Prema izvještajima službi, lavina se dogodila na planini Mižirgi, a povrijeđeno je šestoro ljudi. U grupi je bilo ukupno 33 ljudi, a šestoro se vodi kao nestalo, prenosi Srna.

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