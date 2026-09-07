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Orban: Pripremite se. Ovo je tek početak!

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07.09.2026 11:08

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Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Bivši mađarski premijer Viktor Orban čestitao je danas Alternativi za Njemačku (AfD) na pobjedi na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu, ocijenivši da je riječ o "velikoj noći za Njemačku i Evropu".

"Velika noć za Nemačku i Evropu! Čestitam (kopredsjednici AfD) Alis Vajdel, (vodećem kandidatu AfD-a) Ulrihu Zigmundu i cijelom AfD-u na ubjedljivoj pobedi u Saksoniji-Anhaltu", napisao je Orban u objavi na društvenoj mreži Iks.

"Pripremite se. Ovo je tek početak!", istakao je Orban.

Alternativa za Njemačku (AfD), predvođena Ulrihom Zigmundom, ubjedljivo je juče pobijedila na pokrajinskim izborima u njemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhaltu sa 43,8 odsto glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu.

Hrišćansko-demokratska unija (CDU) premijera pokrajine Svena Šulcea doživjela težak poraz i sa svega 17,2 odsto glasova završila na drugom mjestu, pokazuju preliminarni rezultati koje je izborna komisija objavila tokom noći.

Prema preliminarnim rezultatima, AfD je na izborima u nedjelju osvojio 43,8 odsto glasova - najmanje dvostruko više u odnosu na 20,8 odsto na izborima 2021. godine, CDU je sada pripalo 17,2 odsto glasova, dok je na prethodnim izborima osvojio 37,1 odsto, a za Socijaldemokratsku partiju Nemačke (SPD) glasalo je 9,3 odsto birača, u odnosu na prethodnih 8,4 odsto, prenosi jutros "Bild".

AfD je, prema preliminarnim rezultatima, više nego udvostručio svoj udio glasova, sa 20,8 odsto 2021. godine na 43,8 odsto, što je najbolji rezultat koji je neka stranka ostvarila na pokrajinskim izborima u Njemačkoj u posljednjih deset godina.

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Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

AfD

Njemačka

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