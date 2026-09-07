Motociklista teško povrijeđen u nesreći u Tuzli

Autor:ATV redakcija
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Motociklista je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 06.09.2026. oko 18:45 sati u ulici Goste Lazarevića, grad Tuzla.
U nesreći je učestvovao vozač motocikla Jamaha, Dž. O. (1995.) iz Tuzle.
Zbog zadobijenih povreda u navedenoj saobraćajnoj nezgodi, motociklista je prevezen u JZU UKC Tuzla, gdje su ljekari Klinike za ortopediju kod istog konstatovali teške tjelesne povrede. Potrebne radnje preduzeli su policijski službenici PU Tuzla - PS Istok.
(Avaz)
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