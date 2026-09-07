Doboj: Požar u porodičnoj kući, jedno lice povrijeđeno

Jedno lice povrijeđeno u požaru u porodičnoj kući na području Doboja, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Požar su juče lokalizovali vatrogasci, a policijskom uviđaju je prisustvovao inspektor za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara.

O svemu je obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Dobojska policija juče je uhapsila lice čiji su inicijali D.P. iz ovog grada zbog nanošenja tjelesne povrede i ugrožavanja sigurnosti, kao i lice B.Đ. zbog tuče i fizičkog napada.

Iz policije navode da je hapšenju prethodio fizički sukoba između ovih lica tokom kojeg je D.P. zadalo više udaraca B.Đ, kojem je pružena ljekarska pomoć u Domu zdravlja u Doboju.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.