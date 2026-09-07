Ana Bekuta napušta Zvezde Granda

Tim povodom se oglasila Ana Bekuta, a njeno saopštenje prenosimo u cijelosti:

"U žiri muzičkog takmičenja 'Zvezde Granda' ušla sam 2014. godine na poziv Saše Popovića koji je smatrao da bi zbog velikog broja mojih pjesama koje kandidati izvode bilo najbolje da ih ja i žiriram. Nakon 12 godina smatram da je došlo vrijeme da napravim pauzu u najgledanijem muzičkom formatu koji je i meni samoj mnogo donio. Više od jedne decenije nesebično sam sa mladim izvođačima dijelila sve tajne pjevačkog zanata. Posebno sam ponosna na sve mlade ljude koji su prošli moje mentorstvo.

Ova odluka nema veze sa prelaskom u neki drugi žiri već se na prvom mjestu tiče odnosa prema karijeri. Pored novog albuma koji vrijedno spremam u planu su i nove koncertne aktivnosti za koje sam sigurna da će iznenaditi moju publiku.