Krenula pogrebna povorka, na Topčiderskom groblju sve spremno za sahranu generala Mladića

Pogrebna povorka sa kovčegom generala Ratka Mladića krenula je iz Crkve Svetog Luke u Beogradu ka Topčiderskom groblju, gdje će nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske biti sahranjen.

Sahrana generala Ratka Mladića

Pripadnici počasne čete Vojske Srbije su nakon opijela, koje je služio Njegova svetost patrijarh Porfirije, prekrili kovčeg sa tijelom generala Mladića zastavama Republike Srpske i Srbije i iznijeli ga iz hrama sa kojeg su se oglasila zvona.

Na hiljade ljudi dostojanstveno i u miru ispraća generala Mladića na vječni počinak.

Neki od građana u pogrebnoj povorci nose srpske trobojke, zastave Republike Srpske i transparente na kojima piše "Junak nacije".

Razvijena je velika srpska trobojka iza koje će krenuti kolona vozila.

Zvaničnici Republike Srpske i Srbije, političari iz regiona kao i na hiljade ljudi odali su počast generalu Mladiću u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu.

Predstavnici Srpske na sahrani generala Mladića

Na kovčegu je tokom opijela bila njegova generalska šapka i mač, kao i njegovi ordeni.

Nakon dolaska pogrebne kolone na Topčidersko groblje, kovčeg će biti prenesen do Crkve Svetog Trifuna, gdje će biti održano kratko opijelo.

General Mladić biće sahranjen u porodičnu grobnicu pored kćerke Ane.

Oproštajne govore će održati generalov saborac general-potpukovnik Petar Škrbić, sin Darko i unuka Anastasija.

U završnom dijelu ceremonije predviđeni su počasni pozdrav i počasna paljba.

NA TOPČIDERSKOM GROBLjU SVE SPREMNO ZA SAHRANU GENERALA MLADIĆA

Na Topčiderskom groblju sve je spremno za sahranu generala Ratka Mladića, a već se okupio veliki broj njegovih poštovalaca, koji neprekidno pristižu sa svih strana.

Nakon dolaska pogrebne kolone na groblje, kovčeg sa generalovim tijelom biće postavljen na odru u Crkvi Svetog Trifuna, gdje će biti služeno kratko opijelo.

Kovčeg će potom biti postavljen na lafet i u pogrebnoj povorci prevezen do porodične grobnice, gdje će biti sahranjen pored kćerke Ane.

U završnom dijelu ceremonije predviđeno je odavanje počasti, počasni pozdrav i počasna paljba, a potom će kovčeg biti spušten u grob.