Lavrov: Ne žele nas vidjeti jakim još od perioda Ivana Groznog

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da Zapad tokom istorije nije želio da vidi snažnu Rusiju niti da sa njom otvoreno komunicira, poručivši da Moskva danas neće pristajati ni na kakve dogovore koji nisu zasnovani na ravnoteži interesa.

"Ovo su teška vrijemena. Nikada u našoj istoriji, prije svega od Ivana Groznog, zatim u 15. vijeku, a svakako u 20. vijeku, posebno poslije Velike oktobarske socijalističke revolucije, niko nije želio da nas vidi jake. Mnogi nisu željeli ni da otvoreno komuniciraju sa nama", rekao je Lavrov tokom susreta sa studentima i profesorima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

On je, međutim, naveo da su postojale zemlje čiji su lideri, "čisto zbog svojih ljudskih kvaliteta", bili zainteresovani za održavanje normalnih odnosa sa ruskim kolegama, prenio je Sputnjik.

Rusija neće pristati na sporazume bez ravnoteže

Prema njegovim riječima, Rusija će u odnosima sa drugim državama nastaviti da se rukovodi pragmatizmom i neće zaključivati sporazume bez ravnoteže interesa.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Lavrov je rekao da on mora da bude okončan tako da u Evropi više ne bude nacizma.

Lavrov upozorava: Režim koji veliča naciste - izdaja pobjednika iz 1945.

On je dodao da bi ostanak na vlasti "režima koji ponovo sahranjuje pepeo nacističkih zločinaca sa počastima" predstavljao, kako je ocijenio, "izdaju onih koji su pobijedili nacizam 1945. godine".

Lavrov je optužio zapadne zemlje da otvoreno "pljačkaju" rusku imovinu i takozvanu "flotu u sjenci", ocijenivši da se, suočene sa sopstvenim slabljenjem, okreću sve oštrijim i agresivnijim potezima.

Front ključan: Kako će stanje u Ukrajini oblikovati međunarodni uticaj Rusije

Prema njegovim riječima, stanje na frontu imaće presudan uticaj na to kako se Rusija doživljava u svijetu, kao i na izglede za jačanje njenog međunarodnog uticaja.

Lavrov je komentarisao i odluku njemačkih vlasti da zatvore Generalni konzulat Rusije u Bonu, nazvavši je "gnusnom odlukom" donesenom pod, kako je rekao, "smiješnim, izmišljenim izgovorom".

Zapad izgubio sposobnost: "Više ne znaju kako da pošteno pregovaraju"

On je naveo da je Rusija željela da se sa Zapadom "pošteno dogovara", ali da zapadne zemlje, prema njegovoj ocjeni, više ne znaju kako da pregovaraju na taj način.

Lavrov je rekao da Zapad periodično gubi sposobnost pregovaranja i da je prije svega poznat po postavljanju ultimatuma i ponižavajućih zahtjeva prema pojedinim zemljama.

"Ponekad niotkuda izbijaju sporovi i sukobi, koji se objašnjavaju time što su se negdje sukobili objektivni, legitimni interesi. U takvim situacijama potrebno je sjesti i iskreno razgovarati. Zapad je izgubio ovu sposobnost, ili, bolje rečeno, izgubio je sposobnost da periodično, epizodno pronalazi takve sporazume", rekao je Lavrov.

On je dodao da zapadne zemlje često nastoje da pregovaraju postavljajući ultimatume i, kako je naveo, ponižavajuće zahtjeve koji podsjećaju na kolonijalizam.

Rusija neće više vjerovati Zapadu: Povratak starih odnosa nemoguć

Lavrov je naglasio da Rusija više neće imati povjerenja u Zapad i da se odnosi kakvi su postojali između Rusije i zapadnih zemalja prije februara 2022. godine, kada je počeo rat u Ukrajini, nikada se neće vratiti.

"Nikada više nećemo vjerovati Zapadu koji nas je i ranije lagao i koji nas i sada laže. I naš pokušaj da konačno pružimo šansu ovim zapadnim kolegama konačno nas je uvjerio da smo sada na jedinom ispravnom putu", zaključio je Lavrov.

(Glas Srpske)