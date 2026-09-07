Sahranjen general Ratko Mladić: Desetine hiljada građana ga ispratilo na vječni počinak

General Ratko Mladić sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu pored svoje kćerke Ane.

Sahrana generala Ratka Mladića

Kovčeg sa tijelom generala Mladića bio je izložen od 7.00 do 12.00 časova u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje se od njega oprostilo hiljade građana.

Od generala su se oprostili i predstavnici Republike Srpske i Srbije, kao i brojni drugi iz regiona i svijeta.

Predstavnici Srpske na sahrani generala Mladića

Opijelo generalu Mladiću služio je patrijarh srpski Porfirije.

Srbija Šta je patrijarh Porfirije rekao na opijelu Ratku Mladiću

Nakon toga, pogrebna povorka se uputila na Topčidersko groblje, a generala je na vječni počinak ispratilo na desetine hiljada građana.

Oproštajne govore su održali generalov saborac general-potpukovnik Petar Škrbić i sin Darko.

Hiljade građana na sahrani generalu Mladiću

General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.