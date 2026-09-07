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Sahranjen general Ratko Mladić: Desetine hiljada građana ga ispratilo na vječni počinak

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07.09.2026 15:17

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Сахрањен генерал Ратко Младић: Десетине хиљада грађана га испратило на вјечни починак
Foto: Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

General Ratko Mladić sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu pored svoje kćerke Ane.

Sahrana generala Ratka Mladića

Kovčeg sa tijelom generala Mladića bio je izložen od 7.00 do 12.00 časova u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje se od njega oprostilo hiljade građana.

Od generala su se oprostili i predstavnici Republike Srpske i Srbije, kao i brojni drugi iz regiona i svijeta.

Predstavnici Srpske na sahrani generala Mladića

Opijelo generalu Mladiću služio je patrijarh srpski Porfirije.

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Nakon toga, pogrebna povorka se uputila na Topčidersko groblje, a generala je na vječni počinak ispratilo na desetine hiljada građana.

Oproštajne govore su održali generalov saborac general-potpukovnik Petar Škrbić i sin Darko.

Hiljade građana na sahrani generalu Mladiću

General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.

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Ratko Mladić sahrana

Ratko Mladić

Darko Mladić

Beograd

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