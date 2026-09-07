Sahranjen general Ratko Mladić: Desetine hiljada građana ga ispratilo na vječni počinak

Autor:ATV redakcija
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General Ratko Mladić sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu pored svoje kćerke Ane.
Kovčeg sa tijelom generala Mladića bio je izložen od 7.00 do 12.00 časova u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje se od njega oprostilo hiljade građana.
Od generala su se oprostili i predstavnici Republike Srpske i Srbije, kao i brojni drugi iz regiona i svijeta.
Opijelo generalu Mladiću služio je patrijarh srpski Porfirije.
Srbija
Šta je patrijarh Porfirije rekao na opijelu Ratku Mladiću
Nakon toga, pogrebna povorka se uputila na Topčidersko groblje, a generala je na vječni počinak ispratilo na desetine hiljada građana.
Oproštajne govore su održali generalov saborac general-potpukovnik Petar Škrbić i sin Darko.
General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.
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