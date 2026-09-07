Govor Darka Mladića na sahrani: Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac

"Želim da vam zahvalim svima koji ste došli, ali želim da se obratim lično mome ocu, a vi ćete biti svjedoci.

Kada sam te vozio na helikopter da ideš u Knin. rekao si, dao sam riječ da ću braniti čast i državu i da svaki Srbin mora misliti kako će pred Lazara, a vojnik i oficir moram pred Miloša

Od dana kada si se rodio, u vihoru rata, u našu kuću je došao tifus kada si imao 40 dana. Preživio si i pobijedio si. Ostao si bez oca kada je tvoj otac stradao u borbi protiv ustaša. Prije toga je stigao da te krsti. On je došao iz partizana a kum iz četnika. To je bila tvoja snaga. Od malena si mirio Srbe.

Tvoja majka odgaja vas kao siroče. Samo Bog zna kako se snalazila, ali je uspjela da vas podigne kao poštene ljude.

Sanjao si da budeš doktor, opštini je trebalo 21 dinar da ti da stipendiju, pa si postao oficir.

Govorio si, jedan hirurg može da spasi život, oficir ako je dobar, može da spasi hiljadu. Ti si spasio narod.

Metak te nije htio.Tri puta si ranjavan, Bog te je čuva. Bog zna, a danas vidimo da i cijeli narod zna. Neprijatelji su pokušali više puta da se ubiju i kupe, ali nisu uspjeli. Ubili su ti kćerku, a na kraju im je ostalo samo da te tiho ubiju. Napravili su vještačke sudove za naše junake. Hvala vam braćo što te došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločina.

1994. smo izabrali ovo mjesto za vječni počinak naše porodice, tada si mi rekao da želiš ovdje da legneš. Evo došao je taj dan. Hvala tvojoj majci koja te je tako vaspitala i oprosti ako nisam bio dostojan.

Danas polaziš da se sretneš sa kćerkom Anom, majkom Stanom i našim precima, ali danas izlaziš pred Lazara i Miloša, pogledaj sa čim izlaziš. Neprijatelji su te ubijali u Hagu, tri puta su čak priznali. Ne znam da li ćemo uspjeti da to pokažemo svijetu, ali Bog zna", rekao je Darko.

"1994. godine stajali smo ovdje i izabrali smo ovo mjesto za vječni pokoj naše porodice. Tada si mi rekao da želiš da ovdje legneš. Evo došao je taj dan. Hvala tvojoj majci što te je takvog vaspitala, što si prenio te vrijednosti na nas i oprosti ako u nečemu nisam bio dostojan. Danas izlaziš i pred Lazara i Miloša, pogledaj sa čime izlaziš. Ne moram ništa da nabrajam, narod nam je svjedok, Bog nam je svjedok. Neprijatelji su te ubijali, uradili su to na moje oči. Bog vidi i Bog zna. Putuj oče, putuj komandante, nama ostaje da se ponosimo tobom i da nikada ne iznevjerimo ono za šta si dao svoj živ i svoju porodicu" rekao je Darko Mladić i zahvalio sve svima.