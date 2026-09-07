Počeo ispraćaj na vječni počinak generala Mladića

Na Topčiderskom groblju u Beogradu počeo je ispraćaj na vječni počinak generala Ratka Mladića, u prisustvu porodice, zvaničnika Republike Srpske i Srbije, te hiljada građana.

Počasna četa je postavila kovčeg sa tijelom na lafet, kojim će potom biti prevezen do porodične grobnice, gdje će general Mladić biti sahranjen pored kćerke Ane.

Kovčeg prekriven zastavama Republike Srpske i Srbije je prenesen do lafeta uz zvuk vojne trube.

Povorka se do porodične grobnice kreće uz zvuke posmrtnog marša, a sin generala Darko nosi očev mač.

Nad grobnim mjestom biće služeno opijelo, a potom će oproštajne govore održati generalov saborac general-potpukovnik Petar Škrbić, sin Darko i unuka Anastasija.

U završnom dijelu ceremonije predviđeni su odavanje počasti, počasni pozdrav i počasna paljba.

Prethodno je u Crkvi Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju održano malo opijelo, a potom je kovčeg na lafetu prevezen do porodične grobnice, gdje će general Mladić biti sahranjen pored kćerke Ane.

General Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu 27. avgusta, nakon što je haški Mehanizam više puta odbio zahtjeve da bude pušten radi liječenja u Srbiji.