Rusija i Srbija proširuju vazdušni saobraćaj: Srpske avio-kompanije lete do Kalinjingrada

Autor:ATV redakcija
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Agencije za vazdušni saobraćaj Rusije i Srbije dogovorile su proširenje vazdušnog saobraćaja i srpske avio-kompanije će sada moći da lete za Kalinjingrad, saopštilo je rusko Ministarstvo saobraćaja.
"Srpske avio-kompanije moći će da obavljaju letove do Kalinjingrada. Vazduhoplovne vlasti dvije zemlje su se dogovorile da prošire bilateralni vazdušni saobraćaj. Određeni srpski avio-prevoznici moći će da obavljaju redovne letove iz srpskih gradova do Kalinjingrada i nazad", navodi se u saopštenju.
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Ministarstvo napominje da ovaj korak stvara nove mogućnosti za razvoj turizma, poslovanja i kulturnih veza između regiona Rusije i Srbije, a takođe doprinosi poboljšanju saobraćajne dostupnosti Kalinjingradske oblasti.
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