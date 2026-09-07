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Rusija i Srbija proširuju vazdušni saobraćaj: Srpske avio-kompanije lete do Kalinjingrada

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07.09.2026 15:24

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Foto: pexels/Diego Alexander

Agencije za vazdušni saobraćaj Rusije i Srbije dogovorile su proširenje vazdušnog saobraćaja i srpske avio-kompanije će sada moći da lete za Kalinjingrad, saopštilo je rusko Ministarstvo saobraćaja.

"Srpske avio-kompanije moći će da obavljaju letove do Kalinjingrada. Vazduhoplovne vlasti dvije zemlje su se dogovorile da prošire bilateralni vazdušni saobraćaj. Određeni srpski avio-prevoznici moći će da obavljaju redovne letove iz srpskih gradova do Kalinjingrada i nazad", navodi se u saopštenju.

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Ministarstvo napominje da ovaj korak stvara nove mogućnosti za razvoj turizma, poslovanja i kulturnih veza između regiona Rusije i Srbije, a takođe doprinosi poboljšanju saobraćajne dostupnosti Kalinjingradske oblasti.

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Srbija

Rusija

letovi

Avio-kompanija

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