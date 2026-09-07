Rusija i Srbija proširuju vazdušni saobraćaj: Srpske avio-kompanije lete do Kalinjingrada

Agencije za vazdušni saobraćaj Rusije i Srbije dogovorile su proširenje vazdušnog saobraćaja i srpske avio-kompanije će sada moći da lete za Kalinjingrad, saopštilo je rusko Ministarstvo saobraćaja.

"Srpske avio-kompanije moći će da obavljaju letove do Kalinjingrada. Vazduhoplovne vlasti dvije zemlje su se dogovorile da prošire bilateralni vazdušni saobraćaj. Određeni srpski avio-prevoznici moći će da obavljaju redovne letove iz srpskih gradova do Kalinjingrada i nazad", navodi se u saopštenju.

Hronika Ubistvo na Voždovcu: S poznanikom pio rakiju pa ga izbo nožem

Ministarstvo napominje da ovaj korak stvara nove mogućnosti za razvoj turizma, poslovanja i kulturnih veza između regiona Rusije i Srbije, a takođe doprinosi poboljšanju saobraćajne dostupnosti Kalinjingradske oblasti.