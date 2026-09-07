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Eksplodirala plinska boca u kući, ima povrijeđenih

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07.09.2026 08:30

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

U porodičnoj kući u Surčinu jutros je došlo do razorne eksplozije kada je, pod još neutvrđenim okolnostima, eksplodirala plinska boca, saznaje "Telegraf.rs".

U havariji je povrijeđen muškarac, koji je u svjesnom stanju, ali sa opekotinama i povredama neutvrđenog stepena, vozilom Hitne pomoći hitno transportovan u dežurnu zdravstvenu ustanovu.

Snažna detonacija uznemirila je stanare okolnih ulica, a na lice mjesta su u najkraćem roku upućene sve dežurne službe. Vatrogasci-spasioci, policija i ekipe Hitne pomoći odmah su reagovali kako bi lokalizovali požar koji je izbio nakon eksplozije, osigurali mjesto nesreće i spriječili dalje širenje vatre na susjedne objekte.

Službe su i dalje na terenu, a policijski uviđaj je u toku kako bi se utvrdio tačan uzrok ove nesreće i procijenila materijalna šteta na objektu.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Plinska boca

Eksplozija

Surčin

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