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Darko Mladić donio očeva odlikovanja i šapku, hiljade ljudi čekaju da se oproste od generala Mladića

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07.09.2026 07:15

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Дарко Младић донио очева одликовања и шапку, хиљаде људи чекају да се опросте од генерала Младића
Foto: Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

Kovčeg sa tijelom generala Ratka Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje će od njega moći da se oproste prijatelji i poštovaoci.

Mimohod građana je počeo, a uz generalov odar su vojnici, kao i sin Darko.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

Na kovčegu je izložena šapka generala Mladića, a pored svi njegovi ordeni.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
Tanjug / AP / MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Od ranih jutarnjih časova kod crkve je formirana velika kolona građana koji žele da se oproste od generala Mladića.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
Tanjug/AP/Oliver Bunić

Uz saobraćajnicu kod hrama su postavljene kutije gdje građani mogu da upale svijeće.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
Tanjug/AP/Oliver Bunić

Mimohod je predviđen do 12.00 časova kada će biti služeno opijelo nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

Sahrana generala Ratka Mladića

Prema protokolu sahrane, dolazak na Topčidersko groblje, gdje će general Mladić biti ispraćen na vječni počinak uz najviše vojne počasti, predviđen je u 13.30 časova.

General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.

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Sahrana Ratka Mladića

Ratko Mladić

Darko Mladić

Beograd

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