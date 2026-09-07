Patrijarh srpski Porfirije služiće u 12 časova opijelo.

Kovčeg sa tijelom generala Mladića je dopremljen u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje će do 12 časova od njega moći da se oproste prijatelji i poštovaoci.

Sahrana generala Ratka Mladića

Sve detalje možete pratiti na programu i portalu ATV-a.

10:52 Ruski ambasador odao počast generalu Ratku Mladiću Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko odao je počast generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje je izložen kovčeg sa njegovim tijelom.

Srbija Ruski ambasador odao počast generalu Ratku Mladiću

10:39 Trivić za ATV: Sahrana generala Mladića ujedinila srpski narod Mirko Trivić potpredsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske govorio je za ATV Specijal o životu generala Ratka Mladića. Više informacija na linku:

Republika Srpska Trivić za ATV: Sahrana generala Mladića ujedinila srpski narod

10:30 Pavić za: Dolazak na sahranu poštovanje prema generalu, njegovoj porodici i Republici Srpskoj Dolazak na sahranu poštovanje prema generalu, njegovoj porodici i Republici Srpsko, rekao je Aleksandar Pavić, politikolog i narodni poslanik u Skupštini Srbije. Opširnije u linku:

Republika Srpska Pavić za ATV: Dolazak na sahranu poštovanje prema generalu, njegovoj porodici i Republici Srpskoj

10:04 Kelečević za: General Mladić bio vrhunski starješina i stručnjak, a prije svega jako dobar čovjek General Ratko Mladić je bio vrhunski starješina i stručnjak, a prije svega jako dobar čovjek, rekao je Boško Kelečević, general-pukovnik Vojske Republike Srpske. Opširnije u linku:

Republika Srpska Kelečević za ATV: General Mladić je bio vrhunski starješina i stručnjak, a prije svega jako dobar čovjek

09:13 Građani u kilometarskim kolonama čekaju da se oproste od generala Ratka Mladića U crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac završen vjerski obred, a građani u kilometarskim kolonama čekaju kako bi ušli u crkvu i odali počast generalu Ratku Mladiću.

Republika Srpska Građani u kilometarskim kolonama čekaju da se oproste od generala Ratka Mladića

08:36 Ostojić: General Mladić ponovo ujedinio srpski narod "Danas se piše istorija srpskog naroda. General je ušao u istoriju. Vodio je srpski narod u najtežim trenucima. I tad nas je ujedinio kao i danas", rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić. Opširnije na linku

Republika Srpska Ostojić: General Mladić ponovo ujedinio srpski narod

08:17 Gagić: Generale, putuj u carstvo nebesko, opraštaj nama grešnima Borci Republike Srpske jednoglasni su u izjavi da je general Ratko Mladić u najtežim trenucima stao na čelo vojske, želeći da odbrani srpski narod i zato su danas oni u Beogradu kako bi mu odali počast.

Republika Srpska Gagić: Generale, putuj u carstvo nebesko, opraštaj nama grešnima, počivaj gdje počivaju pravednici

07:37 Župljanin: Ratko Mladić će biti zapamćen kao jedan od najvećih srpskih vojskovođa Ratko Mladić će biti zapamćen kao jedan od najvećih srpskih vojskovođa srpskih oslobodilačkih ratova, rekao je Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske. Opširnije u linku:

Republika Srpska Župljanin za ATV: Ratko Mladić će biti zapamćen kao jedan od najvećih srpskih vojskovođa

5:58 Dolazak Darka Mladića Rano jutros je generalov sin, Darko Mladić, donio očeva odlikovanja sa šapkom. Građani su već počeli da se okupljaju ispred porte hrama Svetog Luke. Svi oni koji bi htjeli da mu se poklone i odaju posljednju počast moći će to da urade do 12 časova.