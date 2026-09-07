Sahrana generala Ratka Mladića

Autor:ATV redakcija
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General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen u Beogradu uz najviše vojne počasti.
Patrijarh srpski Porfirije služiće u 12 časova opijelo.
Kovčeg sa tijelom generala Mladića je dopremljen u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje će do 12 časova od njega moći da se oproste prijatelji i poštovaoci.
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