Boro Babić istakao značaj poljoprivrednih podsticaja

Boro Babić saglasan je sa svim poljoprivrednicima da su podsticaji na koje su ostvarili pravo, koje isplaćuje Agencija za agrarna plaćanja, značajna.

"Bez toga poljoprivredni proizvođači ne bi funkcionisali, ili bi funkcionisali teško. Da nije podsticaja sigurno da ne bi bilo ovakvo stanje u poljoprivredi", rekao je Boro Babić, farma Babić.

Njegov sin Marko Babić saglasan je sa ocem da su podsticaji koje isplaćuje Agencija za agrarna pitanja pomogla da prošire proizvodu i nabave najmoderniju privrednu mehanizaciju.

"Mi smo zanjih par godina nabavili opremu za mužu krava. Ubacili smo ventilaciju za krave. Išli smo na stočarsku opremu", kaže Marko Babić, fama Babić.