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Radić: Ove godine smo imali dobru zimsku sezonu

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07.09.2026 08:44

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Марко Радић, , руководилац Сектора за промоцију туризма у Туристичкој организацији Републике Српске.
Foto: ATV

Ove godine smo imali dobru zimsku sezonu za razliku od nekih prethodnih dvije ili tri sezone u nizu, rekao je je Marko Radić, rukovodilac Sektora za promociju turizma u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

"Bilježimo i dalje posjete i generalno evo za sedam mjeseci su rekordni rezultati po posjetama, odnosno dolascima i noćenjima tako da imamo razloga za zadovoljstvo kada je turizam u pitanju", rekao je Marko Radić.

Prema njegovim riječima, nema sumnje da će 2026. godina biti rekordna po pitanju dolaska i noćenja turista.

"Ove godine smo imali dobru zimsku sezonu za razliku od nekih prethodnih dvije ili tri sezone u nizu. To je donijelo pomak i povećanje broja smještajnih kapaciteta",kaže Radić.

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Turistička organizacija Republike Srpske

Republika Srpska

turisti

turistička sezona

Marko Radić

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