Radić: Ove godine smo imali dobru zimsku sezonu

Autor:ATV redakcija
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Ove godine smo imali dobru zimsku sezonu za razliku od nekih prethodnih dvije ili tri sezone u nizu, rekao je je Marko Radić, rukovodilac Sektora za promociju turizma u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.
"Bilježimo i dalje posjete i generalno evo za sedam mjeseci su rekordni rezultati po posjetama, odnosno dolascima i noćenjima tako da imamo razloga za zadovoljstvo kada je turizam u pitanju", rekao je Marko Radić.
Prema njegovim riječima, nema sumnje da će 2026. godina biti rekordna po pitanju dolaska i noćenja turista.
"Ove godine smo imali dobru zimsku sezonu za razliku od nekih prethodnih dvije ili tri sezone u nizu. To je donijelo pomak i povećanje broja smještajnih kapaciteta",kaže Radić.
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