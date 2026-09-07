Radić: Ove godine smo imali dobru zimsku sezonu

Ove godine smo imali dobru zimsku sezonu za razliku od nekih prethodnih dvije ili tri sezone u nizu, rekao je je Marko Radić, rukovodilac Sektora za promociju turizma u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

"Bilježimo i dalje posjete i generalno evo za sedam mjeseci su rekordni rezultati po posjetama, odnosno dolascima i noćenjima tako da imamo razloga za zadovoljstvo kada je turizam u pitanju", rekao je Marko Radić.

Prema njegovim riječima, nema sumnje da će 2026. godina biti rekordna po pitanju dolaska i noćenja turista.

"Ove godine smo imali dobru zimsku sezonu za razliku od nekih prethodnih dvije ili tri sezone u nizu. To je donijelo pomak i povećanje broja smještajnih kapaciteta",kaže Radić.