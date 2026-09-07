Veliki broj ljudi iz Republike Srpske krenuo ka Beogradu

Veliki broj građana Republike Srpske krenuo je tokom noći put Beograda, kako bi odao pomen svom ratnom komandantu Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću.

Pet autobusa sa demobilisanim borcima, članovima porodica poginulih boraca i građanima krenulo je jutros iz Zvornika u Beograd na sahranu generalu Ratku Mladiću, rekao je Srni predsjednik Gradske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestali civili Milivoje Marković.

Zvornik

On je naveo da su autobusi popunjeni do posljednjeg mjesta, kao i da im se javio veliki broj Zvorničana koji će svojim automobilima putovati u Beograd.

Dodao da je će građani i dalje moći da se upišu u knjigu žalosti, koja je otvorena u Spomen sobi za 1.080 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

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Bratunac

Građani su jutros i u tri autobusa otputovali iz Bratunca na sahranu nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića u Beogradu, izjavio je Srni predsjednik bratunačke Boračke organizacije Zoran Gvozdenović.

On je rekao da je prevoz za Beograd obezbijedila Boračka organizacija i da je otputovalo 155 ljudi.

Iz susjedne Srebrenice nije organizovan prevoz za odlazak na Mladićevu sahranu.

Građani krenuli u Beograd Srna

General Mladić biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu.

Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu 27. avgusta, nakon što je Mehanizam u Hagu više puta odbio zahtjeve da bude pušten radi liječenja u Srbiji, prenosi Srna.

Doboj

Veliki broj Dobojlija otputovao je danas u Beograd da oda poštu komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću i prisustvuje njegovoj sahrani, rekao je Srni predsjednik Skupštine Gradske boračke organizacije Doboj Pero Tubić.

On je naveo da su četiri autobusa i veliki broj putničkih automobila jutros organizovano krenuli za Beograd.

Tubić je rekao da je kovčeg sa tijelom generala Mladića izložen od 7.00 do 12.00 časova u Hramu Svetog apostola i jevanđeliste Luke u beogradskom naselju Vidikovac.

Opijelo generalu Mladiću biće služeno u ovoj crkvi u 12.00 časova.

General Mladić biće sahranjen uz najviše vojne počasti u 13.30 časova na Topčiderskom groblju.

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu 27. avgusta.

Haški Mehanizam je više puta odbio zahtjeve da general bude pušten radi liječenja u Srbiji.

Prijedor

Veliki broj Prijedorčana otputovao je u Beograd da oda poštu nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću i prisustvuje njegovoj sahrani, rekao je Srni predsjednik prijedorske Boračke organizacije Vojislav Kondić.

On je naveo da su tri autobusa i oko stotinu putničkih automobila noćas organizovano krenuli za Beograd.

Kovčeg sa tijelom generala Mladića izložen je u Hramu Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje će u 12.00 časova biti služeno opijelo.

General Mladić biće sahranjen uz najviše vojne počasti u 13.30 časova na Topčiderskom groblju.