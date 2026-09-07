Građani u kilometarskim kolonama čekaju da se oproste od generala Ratka Mladića

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac završen vjerski obred, a građani u kilometarskim kolonama čekaju kako bi ušli u crkvu i odali počast generalu Ratku Mladiću.
Kako javlja reporter ATV-a sa lica mjesta, sve protiče mirno i dostojanstveno.
Podsjećamo, kovčeg sa tijelom generala Ratka Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, a građani će moći da se oproste od generala do 12 časova.
Prema protokolu sahrane, dolazak na Topčidersko groblje, gdje će general Mladić biti ispraćen na vječni počinak uz najviše vojne počasti, predviđen je u 13.30 časova.
General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h2
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
11
10
11
08
11
03
10
54
10
53
Trenutno na programu