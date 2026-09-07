Građani u kilometarskim kolonama čekaju da se oproste od generala Ratka Mladića

U crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac završen vjerski obred, a građani u kilometarskim kolonama čekaju kako bi ušli u crkvu i odali počast generalu Ratku Mladiću.

Sahrana generala Ratka Mladića ATV

Kako javlja reporter ATV-a sa lica mjesta, sve protiče mirno i dostojanstveno.

Sahrana generala Ratka Mladića ATV

Sahrana generala Ratka Mladića Tanjug/AP/Miloš Milivojević





Sahrana generala Ratka Mladića Tanjug/AP/Miloš Milivojević

Podsjećamo, kovčeg sa tijelom generala Ratka Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, a građani će moći da se oproste od generala do 12 časova.

Sahrana generala Ratka Mladića ATV

Prema protokolu sahrane, dolazak na Topčidersko groblje, gdje će general Mladić biti ispraćen na vječni počinak uz najviše vojne počasti, predviđen je u 13.30 časova.

Sahrana generala Ratka Mladića

General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.

