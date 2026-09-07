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Građani u kilometarskim kolonama čekaju da se oproste od generala Ratka Mladića

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07.09.2026 09:13

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Сахрана генерала Ратка Младића
Foto: Tanjug/AP/Oliver Bunić

U crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac završen vjerski obred, a građani u kilometarskim kolonama čekaju kako bi ušli u crkvu i odali počast generalu Ratku Mladiću.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
ATV

Kako javlja reporter ATV-a sa lica mjesta, sve protiče mirno i dostojanstveno.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
ATV
Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
Tanjug/AP/Miloš Milivojević


Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
Tanjug/AP/Miloš Milivojević

Podsjećamo, kovčeg sa tijelom generala Ratka Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, a građani će moći da se oproste od generala do 12 časova.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
ATV

Prema protokolu sahrane, dolazak na Topčidersko groblje, gdje će general Mladić biti ispraćen na vječni počinak uz najviše vojne počasti, predviđen je u 13.30 časova.

Sahrana generala Ratka Mladića

General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.

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Sahrana Ratka Mladića

Ratko Mladić

Beograd

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