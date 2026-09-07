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Burke i hidžabi više nisu dozvoljeni: Austrija uvela novu zabranu u školama

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07.09.2026 13:17

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Бурке и хиџаби више нису дозвољени: Аустрија увела нову забрану у школама
Foto: Unsplash/Majid Korang beheshti

Nova školska godina počela je u Austriji, a na snagu je stupio zakon kojim se djevojčicama mlađim od 14 godina zabranjuje nošenje hidžaba i burke u školama.

Zakon zabranjuje „tradicionalna muslimanska pokrivala za glavu“, poput hidžaba ili burke, u državnim i privatnim školama širom zemlje.

Ministarka za integraciju Klaudija Bauer, iz konzervativne Austrijske narodne partije (ÖVP), izjavila je da je marama „simbol ugnjetavanja i sredstvo kontrole djevojčica od najranijeg djetinjstva“.

Međutim, kritičari tvrde da novi zakon podstiče antimuslimansko raspoloženje u zemlji i da bi mogao biti neustavan.

Zakon je uvela koalicija predvođena konzervativcima, koju čine tri stranke centra – ÖVP, Socijaldemokratska partija Austrije (SPÖ) i liberalni NEOS. Oni navode da zakon predstavlja „jasno opredjeljenje za rodnu ravnopravnost“ i da ima za cilj zaštitu prava mladih djevojčica.

Karla Amina Bagajati iz zvanične Islamske zajednice u Austriji (IGGÖ) rekla je za Bi-Bi-Si (BBC) da se organizacija „čvrsto protivi zabrani“.

„Smatramo da se njome neopravdano ograničava osnovno pravo na slobodu vjeroispovijesti i da nesrazmjerno pogađa muslimanske djevojčice. Umjesto da štiti djecu, zakon izdvaja jednu konkretnu vjersku praksu i rizikuje da isključi upravo onu djecu koju navodno želi da podrži“, rekla je ona.

IGGÖ je saopštio da će podržati pravne postupke djevojčica i njihovih porodica „koje smatraju da su njihova osnovna prava ugrožena“ i koje žele da svoje slučajeve iznesu pred Ustavni sud Austrije.

Sud je 2020. godine ukinuo prethodnu zabranu nošenja marama u osnovnim školama, ocijenivši da je ona bila u suprotnosti sa principom vjerske neutralnosti Austrije.

Od nastavnika se očekuje da sprovode novu zabranu ukoliko primijete da dijete nosi maramu, tako što će obaviti niz razgovora sa učenicom i njenim zakonskim starateljima.

U slučaju ponovljenih kršenja, biće obaviještene službe za zaštitu djece, a kao krajnja mjera starateljima bi mogla biti izrečena novčana kazna do 800 evra.

Pojedini nastavnici izrazili su zabrinutost zbog toga što će morati da sprovode zabranu.

Sigi Maurer iz stranke Zelenih optužila je ministra obrazovanja Kristofa Viderkera iz liberalnog NEOS-a da „stvara nove sukobe i prebacuje ih na nastavnike“.

Ona je rekla da su nastavnici „već pod ogromnim pritiskom“ i da Viderker želi da im, pored ostalih obaveza, „nametne ulogu policajaca“.

Opoziciona krajnje desničarska Slobodarska partija Austrije (FPÖ) smatra da trenutna zabrana nije dovoljno stroga. Ta stranka traži potpunu zabranu nošenja marama i pokrivala za lice u školama, kako za učenike, tako i za nastavnike.

Rikarda Berger iz FPÖ-a rekla je da „nema mjesta političkom islamu u Austriji, a pogotovo ne u našim školama“.

Austrijski kancelar Kristijan Štoker, lider ÖVP-a, nedavno je pozvao na zabranu političkog islama Ustavom, rekavši za austrijski javni servis ORF da „ne želi da živi u islamskoj državi“.

U Francuskoj je više od 20 godina na snazi zabrana nošenja svih upadljivih vjerskih obilježja, uključujući marame, turbane i jevrejske kapice, u školama.

Austrijski zakon razlikuje se od francuskog jer je posebno usmjeren na pokrivala za glavu koja nose muslimanke.

Austrija, kao i nekoliko drugih evropskih zemalja, među kojima su Francuska, Belgija i Danska, zabranjuje nošenje vela koji u potpunosti prekriva lice – nikaba ili burke – na javnim mjestima.

Bagajati je rekla da je IGGÖ zabrinut zbog „zabrinjavajućeg trenda širom Evrope, u kojem se složeni društveni izazovi svode na simbolične mjere usmjerene protiv manjinskih grupa“.

„Takvi pristupi mogu privući političku pažnju, ali rijetko rješavaju probleme koji su u njihovoj osnovi“, rekla je ona.

(Telegraf)

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Austrija

hidžab

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