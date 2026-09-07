Podgorica: 47 pritvorenika stupili u štrajk glađu

Autor:ATV redakcija
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U Istražnom zatvoru Podgorica 47 pritvorenika štrajkuje glađu, saopšteno je danas iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).
Kako navode, pritvorenicima u štrajku obezbijeđena je sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita.
"Medicinsko osoblje kontinuirano prati njihovo zdravstveno stanje, a sa posebnim fokusom na praćenje vitalnih parametara", navodi se u saopštenju.
Dodaju da je trenutno zdravstveno stanje svih u štrajku stabilno, prenosi Tanjug.
"UIKS će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja pritvorenika, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbijednosti u Upravi", stoji u saopštenju.
Ovo je prvi štrajk glađu pritvorenika, a iz UIKS-a ne navode šta su ovog puta razlozi njihovog štrajka glađu.
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