Podgorica: 47 pritvorenika stupili u štrajk glađu

U Istražnom zatvoru Podgorica 47 pritvorenika štrajkuje glađu, saopšteno je danas iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Kako navode, pritvorenicima u štrajku obezbijeđena je sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita.

"Medicinsko osoblje kontinuirano prati njihovo zdravstveno stanje, a sa posebnim fokusom na praćenje vitalnih parametara", navodi se u saopštenju.

Dodaju da je trenutno zdravstveno stanje svih u štrajku stabilno, prenosi Tanjug.

"UIKS će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja pritvorenika, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbijednosti u Upravi", stoji u saopštenju.

Ovo je prvi štrajk glađu pritvorenika, a iz UIKS-a ne navode šta su ovog puta razlozi njihovog štrajka glađu.