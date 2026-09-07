Strašne scene u Britaniji: Na stotine ljudi obučenih u crno i s maskama krenulo na migrante

Stotine desničarskih aktivista protestovalo je sinoć u Portsmutu gdje je mali čamac sa 140 tražilaca azila presretnut dok se kretao ka obali tog grada. Britanska vlada osudila je taj skup, ocijenivši ga kao "huligansko ponašanje".

Demonstranti su se sinoć okupili i pokušali da spriječe tražioce azila da odu na obradu podataka, a protest je okončan oko tri sata ujutru po lokalnom vremenu kada je policija zaprijetila hapšenjem, piše "Gardijan".

Na lice mjesta poslati su helikopter, avion i spasilački čamci, a okupljeni su oštetili dva policijska automobila.

Breaking🇬🇧🔥: "Riot Police move into Portsmouth to ensure the safety and protection of the hordes of illegal unfettered fighting aged men heading to any and every location in the UK". pic.twitter.com/jEO7SqsENn — HIN News🇬🇧🇺🇸 (@HerdImmunity12) September 6, 2026

Ovo je drugi veliki antimigrantski protest održan ovog vikenda.

Većina demonstranata bila je obučena u crno i nosila je maske preko lica.

Putnici sa čamca iskrcani su juče na obalu u ovom lučkom gradu, a plan britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova bio je da ih preveze u Menston gdje bi bili evidentirani njihovi podaci.

The Dover protest to 'defend Britain' was funded by foreign American cash and its organiser is a convicted kidnapper.



Sums up the British far-right in 2026. pic.twitter.com/EB06VwYAIi — Samuel K (@SamuelKOfficial) September 7, 2026

Portparol britanske vlade osudio je ponašanje demonstranata rekavši da je pravo na miran protest temelj demokratije, ali da nikada ne smije preći u nerede, prenosi BBC.

Influenser Danijel Tomas, poznat i kao Deni Tomo, pozvao je pratioce da otputuju u Portsmut i pridruže se protestu.

On je nedavno osnovao "Patriotsku platformu", koja je u subotu blokirala dio luke u Doveru.