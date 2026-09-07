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Strašne scene u Britaniji: Na stotine ljudi obučenih u crno i s maskama krenulo na migrante

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07.09.2026 10:52

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Страшне сцене у Британији: На стотине људи обучених у црно и с маскама кренуло на мигранте
Foto: X

Stotine desničarskih aktivista protestovalo je sinoć u Portsmutu gdje je mali čamac sa 140 tražilaca azila presretnut dok se kretao ka obali tog grada. Britanska vlada osudila je taj skup, ocijenivši ga kao "huligansko ponašanje".

Demonstranti su se sinoć okupili i pokušali da spriječe tražioce azila da odu na obradu podataka, a protest je okončan oko tri sata ujutru po lokalnom vremenu kada je policija zaprijetila hapšenjem, piše "Gardijan".

Na lice mjesta poslati su helikopter, avion i spasilački čamci, a okupljeni su oštetili dva policijska automobila.

Ovo je drugi veliki antimigrantski protest održan ovog vikenda.

Većina demonstranata bila je obučena u crno i nosila je maske preko lica.

Putnici sa čamca iskrcani su juče na obalu u ovom lučkom gradu, a plan britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova bio je da ih preveze u Menston gdje bi bili evidentirani njihovi podaci.

Portparol britanske vlade osudio je ponašanje demonstranata rekavši da je pravo na miran protest temelj demokratije, ali da nikada ne smije preći u nerede, prenosi BBC.

Influenser Danijel Tomas, poznat i kao Deni Tomo, pozvao je pratioce da otputuju u Portsmut i pridruže se protestu.

On je nedavno osnovao "Patriotsku platformu", koja je u subotu blokirala dio luke u Doveru.

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Tagovi :

Velika Britanija

Migranti

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