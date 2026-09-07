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Gašić za ATV: Nisam fan trenutnog stanja u košarci

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07.09.2026 19:35

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Гашић за АТВ: Нисам фан тренутног стања у кошарци
Foto: Pexel/David Eluwole

U dva navrata je Velimir Gašić bio član Partizana, u vremenima kada je filozofija kluba bila potpuno drugačija od sadašnje.

Te 1992. godine bio je pomoćnik Željku Obradoviću kada je osvojena jedina titula Kupa šampiona, a kao asistent Dušku Vujoševiću u posljednjem mandatu, crno bijeli su se u potpunosti oslonili na mlade igrače koji su kasnije postali veliki asovi.

Najveći srpski klubovi više ne daju prostor mladim košarkašima koji drugim putevima pokušavaju da se izbore za mjesto pod suncem.

Gašić poručuje da trening i rad nemaju alternativu te da se odustalo od stvaralačakog pristupa što u ovom trenutku predstavlja ogroman problem, poručuje nekadašnji trener banjalučkog Borca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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