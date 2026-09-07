Majke izbodenih učenica iz Tuzle progovorile: "Plaču, ne spavaju, imaju traume"

Majke dvije učenice koje je 15-godišnja d‌jevojčica povrijedila nožem u Osnovnoj školi "Gornja Tuzla" progovorile su o posljedicama napada koji su njihove kćerke preživjele, tvrdeći da d‌jevojčice imaju traume i da strahuju za njihovu bezbjednost.

U razgovoru za "Avaz" odbacile su navode da je napadu prethodilo maltretiranje 15-godišnjakinje od strane njihovih kćerki, a iznijele su i niz primjedbi na postupanje škole.

Mirnesa Salihović, majka jedne od povrijeđenih učenica devetog razreda, kaže da njena kćerka ranije nije imala sukobe s d‌jevojčicom koja ju je napala.

Prema njenim riječima, njena kćerka pokušala je da zaštiti drugu učenicu, nakon čega je i sama povrijeđena.

"Nikad s njom nije imala neki sukob ili problem. Nikada mi niko iz škole, ni na roditeljskim sastancima nije rekao da je moja d‌jevojčica nju napadala ili nešto slično. Ona je od‌jednom u školi izvadila nož i nasrnula na njih dvije. Mislim da je meta bila njena drugarica koju je moja kćerka pokušala da zaštiti. Kada je krenula da je brani, napala je i moju d‌jevojčicu. Ubola ju je u ruku, krenula prema oku. Ima traumu. Plače, ne spava i kad zaspi, skače u snu", ispričala je Salihovićeva.

Majke iznijele tvrdnje o postupanju škole

Salihovićeva tvrdi da je nakon napada učenicama pomogla asistentica u školi.

"Jedino je ona uzela nož od napadačice, a pedagog i pojedini nastavnici su samo stajali ne shvatajući ozbiljnost situacije", tvrdi Salihovićeva.

Kaže da zbog svega što se dogodilo sada strahuje i za drugo dvoje d‌jece koje ima u istoj školi.

"Vjerujte da ne smijem. Imam još dvoje d‌jece koja idu u ovu školu i sada me strah da ih pošaljem", rekla je.

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Druga majka, Elvira Ibrahimović, kaže da je njena kćerka zadobila četiri ubodne rane, te takođe tvrdi da napadu nije prethodio sukob između d‌jevojčica.

"Moja d‌jevojčica uopšte nije komunicirala s njom. Iz čista mira je napala. Izvadila je nož iz ruksaka i počela da ih ubada, kad su joj oduzeli taj nož, izvadila je drugi. To nisu mali ubodi kako navode neki, neka dođu pa da vide kakvi su to ubodi", rekla je Ibrahimovićeva.

Prema njenim tvrdnjama, njena kćerka je nakon napada izašla krvava iz škole, a pomoć joj je potom pružio čovjek iz obližnjeg ugostiteljskog objekta, nakon čega je prevezena u bolnicu.

"Ima traume, ne smije biti sama"

Ibrahimovićeva zamjera rukovodstvu škole i što, kako tvrdi, nakon događaja niko nije kontaktirao porodicu kako bi provjerio zdravstveno stanje njene kćerke.

"Direktorica još nije nazvala da pita kako je dijete. Nikome nije palo na pamet da nazove", rekla je.

Obje majke iznijele su i tvrdnje o ranijim problemima 15-godišnjakinje u drugoj školi. Te navode, međutim, u njihovim izjavama ne prati potvrda škole ili drugih nadležnih institucija.

Ibrahimovićeva kaže da njena kćerka teško podnosi ono što se dogodilo.

"Ima traume, plače non-stop, naveče ne spava i ne smije biti sama", kazala je.

Najavila je da njena kćerka neće nastaviti školovanje u istoj ustanovi, kao i da će putem advokata tražiti uvid u snimke nadzornih kamera kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo.

Obje majke traže da budu utvrđene sve okolnosti napada, kao i način na koji su nadležni postupali prije, tokom i nakon incidenta.

Petnaestogodišnjakinji osumnjičenoj da je nožem povrijedila dvije učenice određen je pritvor.