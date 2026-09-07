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Košarac: Konakovićev pridizborni manevar, o spoljnoj politici on ne odlučuje

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07.09.2026 19:12

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Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac poručio je danas da o spoljnoj politici BiH ne odlučuje Elmedin Konaković, već Predsjedništvo BiH, a bez saglasnosti srpskog člana Željke Cvijanović nema nijedne odluke, pa ni one koju Konaković priželjkuje.

"To što će Konaković pokušati da iz Ambasade u Beogradu eventualno povuče vozača i nekoliko administrativnih radnika ne predstavlja ništa drugo nego njegov predizborni manevar", napisao je Košarac na Instagramu nakon Konakovićeve izjave da se odnosi BiH sa Srbijom svedu na minimum i povuče osoblje iz Ambasade u Beogradu.

On je naveo da se Konaković očajnički trudi da ovu notornu glupost proda bošnjačkoj javnosti kao nekakav državnički podvig ili diplomatsku revoluciju.

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Košarac smatra da bi Konaković trebalo da nauči da je očaj loš savjetnik.

"Predizborna kampanja je počela, pa očigledno misli da će galamom sakriti činjenicu da mu je politički domet daleko manji od ambicija", naveo je Košarac.

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Tagovi :

Staša Košarac

Elmedin Konaković

Politika

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