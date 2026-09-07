Miljković o stanju u srpskoj odbojci, liderstvu, uz snažnu poruku mladima

Za razliku od odbojkašica koje su na postolju 11 godina u nizu, muška selekcija Srbije na medalju čeka od 2019.

Tada su u Parizu stigli do zlata pobjedom nad Slovenijom 3:1 , a do danas nisu bili ni blizu osvajanja odličja. Svoje viđenje stanja u odbojci slikovito je opisao jedan od najboljih srpskih, ali i svjetskih odbojkaša Ivan Miljković.

I dok se u ženskoj reprezetaciji smjena generacija odvija postepeno, kod odbojkaša to nije slučaj. Nedostaju lideri kakve ženska selekcija ima u Tijani Bošković i Maji Ognjenović.

Lani je primljen u odbojkašku Kuću slavnih. Iza sebe ima 16 medalja sa nacionalnim timom, od toga i olimpijsko zlato. Na pitanje šta bi danas poručio mlađem Ivanu, dao je koristan savjet mladim sportistima.

Iz Banjaluke je Miljković otputvao u Sofiju gdje je nastupio u utakmici legendi, kao uvod za EP koje počinje prekosutra. Organizatori turnira su Bugarska, Finska, Italija i Rumunija.