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Miljković o stanju u srpskoj odbojci, liderstvu, uz snažnu poruku mladima

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07.09.2026 19:57

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Иван Миљковић некадашњи одбојкаш и члан Куће славних
Foto: ATV

Za razliku od odbojkašica koje su na postolju 11 godina u nizu, muška selekcija Srbije na medalju čeka od 2019.

Tada su u Parizu stigli do zlata pobjedom nad Slovenijom 3:1 , a do danas nisu bili ni blizu osvajanja odličja. Svoje viđenje stanja u odbojci slikovito je opisao jedan od najboljih srpskih, ali i svjetskih odbojkaša Ivan Miljković.

I dok se u ženskoj reprezetaciji smjena generacija odvija postepeno, kod odbojkaša to nije slučaj. Nedostaju lideri kakve ženska selekcija ima u Tijani Bošković i Maji Ognjenović.

Lani je primljen u odbojkašku Kuću slavnih. Iza sebe ima 16 medalja sa nacionalnim timom, od toga i olimpijsko zlato. Na pitanje šta bi danas poručio mlađem Ivanu, dao je koristan savjet mladim sportistima.

Iz Banjaluke je Miljković otputvao u Sofiju gdje je nastupio u utakmici legendi, kao uvod za EP koje počinje prekosutra. Organizatori turnira su Bugarska, Finska, Italija i Rumunija.

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Tagovi :

Ivan Miljković

Odbojka

sport

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