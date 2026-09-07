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Dodik sutra u Jerusalimu

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07.09.2026 19:20

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik boraviće sutra u Jerusalimu gdje će se sastati sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim, prisustvovati obilježavanju 10 godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa i prijemu povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država.

Sastanak sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim predviđen je u 11.30 časova.

Dodik će u 15.00 časova na Brdu Hercl prisustvovati nacionalnoj komemorativnoj službi na Parceli velikih vođa nacije.

Nakon toga, Dodik će u Muzeju tolerancije prisustvovati prijemu povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

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Dodik u Izraelu boravi kao počasni gost povodom obilježavanja deset godina od smrti Šimona Peresa, jednog od najznačajnijih izraelskih političara i državnika.

U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, je i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić.

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Milorad Dodik

Jerusalim

Izrael

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