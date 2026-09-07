Srđan Kevac: Navikli smo na pritiske, ponosan sam na ekipu ATV-a

Generalni direktor Alternativne televizije Srđan Kevac oglasio se nakon što je "BH Telekom" na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal ATV-a i RTRS-a tokom emitovanja specijalnog programa posvećenog sahrani generala Ratka Mladića.

"Mi smo navikli na pritiske i to je dio ovoga posla, možemo samo da ih konstatujemo, a ne utiču pretjerano na nas", rekao je Kevac.

Istakao je da je ponosan na ekipu Alternativne televizije.

BiH "BH Telekom" ukinuo signal ATV-a i RTRS-a zbog sahrane generala Ratka Mladića

"Mi smo danas ovdje iz dva razloga i na oba sam ponosan. Jedan je profesionalni i ovo što mi radimo sa 30 ljudi u Beogradu sa svojom ekipom koja čak možda prevazilazi naše tehničke mogućnosti, ali je na nivou našeg profesionalizma, naših urednika, producenata", istakao je Kevac.

Dodao je da je ponosan na sve što realizujemo kao jedna televizija iz Republike Srpske, a sticajem okolnosti iz BiH.

Kevac je istakao da je ATV danas na ekran prenijela najveći događaj na Balkanu, a vjerovatno i u Evropi.