Župljanin o generalu Mladiću za ATV: Istorija će njegovo ime upisati zlatnim slovima

Predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin istakao je za ATV da su Srbija i Republika Srpska uz najviše počasti ispratile generala Mladića, uz poruke mira, praštanja i ljubavi.

"Slika koju smo danas vidjeli na licima svih prisutnih toliko je snažna i velika da nikakva mržnja, koja se ovih dana mogla čuti u javnom prostoru, to ne može poništiti. Srpski narod se na izuzetno dostojanstven način oprostio od svog generala i vojskovođe", istakao je Župljanin.

Opisujući atmosferu sa posljednjeg ispraćaja, Župljanin je naveo da su prisutne obuzela dvostruka osjećanja duboka tuga zbog odlaska generala, ali i ponos zbog svega što je učinio za srpski narod.

"Prisutni su osjećali tugu i bol jer smo na vječni počinak ispratili generala Mladića, ali i ponos jer smo imali priliku da živimo u njegovom vremenu. On je obilježio ovu eru, donio slobodu srpskom narodu i odbranio Republiku Srpsku tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata", naglasio je predsjednik Organizacije starješina VRS.

Prema njegovim riječima, poruke sa sahrane bile su usmjerene ka miru i razumijevanju, bez bilo kakvih tonova mržnje prema drugima.

"Danas su Republika Srpska, Srbija i Beograd odjekivali ljubavlju, zahvalnošću i poštovanjem prema generalu. Iako niko nikome ne može zabraniti šta će da osjeća, važna je činjenica da sa ovog skupa nisu slane bilo kakve negativne poruke", poručio je Župljanin.

Osvrćući se na presude međunarodnih sudova, Župljanin je napomenuo da istorija često pokazuje ljudske i pravne greške.

"Ovozemaljski sudovi donose presude, ali oni tokom istorije često znaju da pogriješe. General Mladić se danas preselio u vječni svijet u kome takve greške više nisu moguće. Nastupa nova era u kojoj će biti prilike da se postupci i događaji iz prošlosti dodatno analiziraju i preispitaju kako bi se došlo do potpune istine", naveo je on, podsjećajući na ranije izjave iz samog Haškog tribunala koje su ukazivale na političku prirodu pojedinih odluka.

Župljanin je zaključio da će, bez obzira na međunarodne pravne kvalifikacije koje se moraju formalno poštovati, istorija pamtiti generala Mladića po njegovoj ulozi u zaštiti naroda. On je takođe podsjetio na činjenicu da su tokom ratnih dešavanja spasavani i pripadnici drugih naroda, što potvrđuje i prisustvo pojedinaca iz Cazinske krajine na današnjem ispraćaju.