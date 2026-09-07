Dodik na putu za Izrael sa Vukovićem: Razgovarali o aktuelnoj situaciji u Grčkoj

Na putu za Izrael, gdje ću se sastati sa zvaničnicima Države Izrael i razgovarati o sveobuhvatnoj saradnji i daljem unapređenju naših odnosa, čekajući avion u Atini sreo sam se s ambasadorom, generalom Draganom Vukovićem, istakao je Milorad Dodik.

"Razgovarali smo o aktuelnoj situaciji u Grčkoj, s posebnim osvrtom na sporazum između Izraela i Grčke o vojnoj saradnji i njegovom značaju za prilike u regionu. Sutra ću se sastati i s Njegovom svetošću patrijarhom jerusalimskim gospodinom Teofilom III, posebno imajući u vidu da je Republika Srpska u skorijem periodu pomogla obnovu svetinja oštećenih tokom iranskog napada", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodik će sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim, prisustvovati obilježavanju 10 godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa i prijemu povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država.

Prisustvovaće i nacionalnoj komemorativnoj službi na Parceli velikih vođa nacije. Nakon toga, Dodik će u Muzeju tolerancije prisustvovati prijemu povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

Dodik u Izraelu boravi kao počasni gost povodom obilježavanja deset godina od smrti Šimona Peresa, jednog od najznačajnijih izraelskih političara i državnika.

Na putu za Izrael, gdje ću se sastati sa zvaničnicima Države Izrael i razgovarati o sveobuhvatnoj saradnji i daljem unapređenju naših odnosa, čekajući avion u Atini sreo sam se s ambasadorom, generalom Draganom Vukovićem.



Razgovarali smo o aktuelnoj situaciji u Grčkoj, s posebnim… pic.twitter.com/2n2axsbQKI — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 7, 2026

U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, je i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić.