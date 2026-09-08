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Tramp: Cijene nafte će naglo pasti kada pobijedimo

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08.09.2026 06:52

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Najmanje 73 osobe, među kojima ima žena i djece, povrijeđene su u napadima Huta na više gradova u Saudijskoj Arabiji, saopštio je portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će cijene nafte naglo pasti nakon, kako je naveo, pobjede SAD u ratu protiv Irana.

Prethodnog dana ekspertkinja Ujedinjenih nacija za palestinske teritorije Frančeska Albaneze upozorila je da bi uklanjanje ruševina u Gazi moglo da uništi važne dokaze o „zločinima protiv čovječnosti“ i onemogući pronalazak i identifikaciju posmrtnih ostataka.

Hezbolah je treći put za nedjelju dana lansirao dva drona sa eksplozivom na izraelske vojnike koji su tokom noći djelovali u oblasti Ali Taher u južnom Libanu, saopštila je izraelska vojska.

Pomorske snage Omana evakuisale su 16 članova posade sa tankera „Sidr“ u saudijskom vlasništvu, nakon što je Iran, kako se navodi, napao taj tanker, javlja Rojters.

Njemačka je zatražila od Međunarodnog suda pravde da odbaci tužbu koju je Nikaragva podnijela, tvrdeći da je Berlin prekršio Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine zbog isporuka oružja Izraelu.

Predsjednik parlamenta Irana Mohamad Bager Kalibaf zaprijetio je da će ta zemlja uzvratiti Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko budu napale iransku imovinu.

(RTS)

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