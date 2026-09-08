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Zatvoren Ajfelov toranj, razlog je bizaran!

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08.09.2026 07:56

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На табли је истакнуто обавјештење да је Ајфелов торањ затворен у 16 часова због топлотног таласа у Паризу, у суботу, 11. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Ajfelov toranj u Parizu od juče je bio zatvoren za posjetioce jer je osoblje stupilo u štrajk zbog odluke uprave da tokom vikenda sa posla udalji žene i da ostanu samo muškarci.

Francuski dnevnik "Parizijen" objavio je, pozivajući se na zaposlene, da je štrajk izazvao incident tokom vikenda kada je od ženskog osoblja zatraženo da se povuku sa trećeg sprata poznate građevine na zahtjev stotinjak članova vjerske grupe hindusa.

Prema navodima lista, grupu je tokom posjete pratilo samo muško osoblje.

U saopštenju objavljenom na internet stranici Ajfelovog tornja navedeno je da je lokacija zatvorena iz operativnih razloga.

Incident je izazvao negodovanje u Parizu, a gradonačelnik Emanuel Gregoar je podržao protest zaposlenih na Ajfelovom tornju.

Nije poznato kada će toranj ponovo biti otvoren za javnost, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ajfelov toranj

Pariz

zabrana

Protesti

žalba

Radnici

Emanuel Gregoar

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