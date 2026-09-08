Logo

U napadu Huta na Saudijsku Arabiju ranjeno više od 70 ljudi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.09.2026 07:10

Komentari:

0
У нападу Хута на Саудијску Арабију рањено више од 70 људи
Foto: X

U talasu napada Huta, koje podržava Iran, na Saudijsku Arabiju rano u utorak ranjene su 73 osobe, saopštile su saudijske vlasti.

General-major Turki el Malki, portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom koja se bori u Jemenu, rekao je da su Huti gađali „civilne i ekonomske objekte“ u saudijskim gradovima Džizan, Nadžran i Hamis Mušait u Abhi.

On je rekao da će koalicija predvođena Saudijskom Arabijom „preduzeti sve neophodne operativne mjere kako bi odvratila terorističku miliciju Huta“.

Napadi Huta uslijedili su nakon što su optužili Saudijsku Arabiju za napad na zatvor u sjevernoj jemenskoj provinciji Džauf.

Napadi su se dogodili usred višesedmične eskalacije borbi između Huta i vladinih snaga koje podržava Saudijska Arabija u Jemenu, što je uništilo četvorogodišnje primirje u tamošnjem građanskom ratu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saudijska Arabija

Huti

Napad

Jemen

Komentari (0)

Više iz rubrike

Линдзи Кленси посматра како поротници улазе у судницу током суђења за њено убиство на Вишем суду у Плимуту, Масачусетс, у уторак, 1. септембра 2026. године.

Svijet

Bolest se širi: Majka iz Ilinoisa bila opsjednuta Lindzi Klensi, pa objesila svog sina (2)

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Cijene nafte će naglo pasti kada pobijedimo

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao dio SAD: Tramp objavio novu mapu

9 h

0
Ајфелов торањ у Паризу.

Svijet

Ajfelov toranj zatvoren, izbila pobuna radnika

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

32

"Foča je centar našeg regiona"

08

31

I, počelo je; "Pala" je Njemačka, a ako "padne" i Francuska, EU se raspada

08

19

Meč milijarderki na US Openu, bogatije su od Đokovića, Federera i Nadala

08

14

Snimak skrivene kamere zbog koje je Dr Igi zgrozio javnost

08

13

Mandić: Pogoduje nam vremenska prognoza

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima