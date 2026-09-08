U napadu Huta na Saudijsku Arabiju ranjeno više od 70 ljudi

U talasu napada Huta, koje podržava Iran, na Saudijsku Arabiju rano u utorak ranjene su 73 osobe, saopštile su saudijske vlasti.

General-major Turki el Malki, portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom koja se bori u Jemenu, rekao je da su Huti gađali „civilne i ekonomske objekte“ u saudijskim gradovima Džizan, Nadžran i Hamis Mušait u Abhi.

On je rekao da će koalicija predvođena Saudijskom Arabijom „preduzeti sve neophodne operativne mjere kako bi odvratila terorističku miliciju Huta“.

Napadi Huta uslijedili su nakon što su optužili Saudijsku Arabiju za napad na zatvor u sjevernoj jemenskoj provinciji Džauf.

Napadi su se dogodili usred višesedmične eskalacije borbi između Huta i vladinih snaga koje podržava Saudijska Arabija u Jemenu, što je uništilo četvorogodišnje primirje u tamošnjem građanskom ratu.