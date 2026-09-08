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Deset godina postojanja roditeljske kuće "Iskra"

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08.09.2026 08:04

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Удружење родитеља дјеце обољеле од малигних болести "Искра" из Бањалуке данас обиљежава 10 година постојања Родитељске куће у којој је до сада боравило више од 260 породица.
Foto: Udruženje ISKRA Banja Luka

Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" iz Banjaluke danas obilježava 10 godina postojanja Roditeljske kuće u kojoj je do sada boravilo više od 260 porodica.

Izgradnja i opremanje Roditeljske kuće u Banjaluci realizovani su zahvaljujući sredstvima prikupljenim tokom tradicionalne humanitarne akcije "S ljubavlju hrabrim srcima", koja je održana u decembru 2014. godine pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske.

Roditeljska kuća "Iskra" prvenstveno je namijenjena za besplatni smještaj roditelja koji borave uz svoje dijete tokom terapije, ali i za djecu.

Upravnik Roditeljske kuće Katica Kerkez rekla je Srni da u Roditeljskoj kući trenutno boravi sedam porodica i da su svi apartmani popunjeni.

"Djeca koja žive daleko u pauzi terapija ne mogu otići svojoj kući i zato borave u Roditeljskoj kući. Izuzetno je značajno i što je Roditeljska kuća blizu Univerzitetskog kliničkog centra, što roditeljima daje sigurnost za vrijeme terapije", ističe Kerkezova.

Naglasila je da je važnost Roditeljske kuće u tome što dijete može da provodi vrijeme sa vršnjacima, a roditelji sa drugim roditeljima i da međusobno podijele iskustva.

Ona je zahvalila svima koji su bili uz Udruženje roditelja "Iskra" svih ovih godina - zdravstvenim radnicima - prvenstveno na Odjeljenju dječije hematoonkologije, potom donatorima, volonterima, prijateljima, svim ljudima velikog srca koji su razumjeli da pomoći porodici koja se bori za život svog djeteta znači učiniti nešto zaista veliko.

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Roditeljska kuća Iskra

Banja Luka

Godišnjica

S ljubavlju hrabrim srcima

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