Banjalučani se oprostili od generala Ratka Mladića

Na dan sahrane generala Ratka Mladića, atmosfera među Banjalučanima bila je izuzetno emotivna i teška, iako se život u gradu naizgled odvijao uobičajenim tokom.

Veliki broj Banjalučana otputovao je u Beograd kako bi prisustvovao sahrani i uputio posljednji pozdrav generalu Mladiću. Oni koji nisu bili u mogućnosti da otputuju, od generala su se opraštali paljenjem svijeća i molitvama za pokoj njegove duše u Hramu Hrista Spasitelja i drugim banjalučkim crkvama.

U Banjaluci je povodom ovog događaja otvorena i knjiga žalosti, u koju su se tokom dana upisivali brojni građani i nekadašnji borci, ostavljajući svoje posljednje poruke.

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