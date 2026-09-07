Banjalučani se oprostili od generala Ratka Mladića

Autor:ATV redakcija
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Na dan sahrane generala Ratka Mladića, atmosfera među Banjalučanima bila je izuzetno emotivna i teška, iako se život u gradu naizgled odvijao uobičajenim tokom.
Veliki broj Banjalučana otputovao je u Beograd kako bi prisustvovao sahrani i uputio posljednji pozdrav generalu Mladiću. Oni koji nisu bili u mogućnosti da otputuju, od generala su se opraštali paljenjem svijeća i molitvama za pokoj njegove duše u Hramu Hrista Spasitelja i drugim banjalučkim crkvama.
U Banjaluci je povodom ovog događaja otvorena i knjiga žalosti, u koju su se tokom dana upisivali brojni građani i nekadašnji borci, ostavljajući svoje posljednje poruke.
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