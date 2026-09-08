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Isteklo trodnevno primirje: Rusi žestoko udarili po Kijevu

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08.09.2026 07:14

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Истекло тродневно примирје: Руси жестоко ударили по Кијеву
Foto: Tanjug / AP / Francisco Seco

Rusija je u utorak ujutro zasipala glavni grad Ukrajine Kijev balističkim projektilima, samo dan nakon što su američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner posjetili region, u pokušaju da pokrenu mirovne pregovore koji su zapeli, piše Si-En-En.

Eksplozije su odjekivale gradom rano u utorak po lokalnom vremenu, što je signaliziralo da je dogovorena trodnevna obustava napada, tokom koje su američki izaslanici posjetili prijestonice obje zemlje, završena.

Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je u kombinovanom napadu korišteno balističko i krstareće oružje, kao i dronovi.

U napadu je ranjeno šest osoba, a oštećene su i stambene zgrade, saopštili su zvaničnici Kijeva.

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Tagovi :

Ukrajina

Kijev

Rusija

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