Isteklo trodnevno primirje: Rusi žestoko udarili po Kijevu

Autor:ATV redakcija
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Rusija je u utorak ujutro zasipala glavni grad Ukrajine Kijev balističkim projektilima, samo dan nakon što su američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner posjetili region, u pokušaju da pokrenu mirovne pregovore koji su zapeli, piše Si-En-En.
Eksplozije su odjekivale gradom rano u utorak po lokalnom vremenu, što je signaliziralo da je dogovorena trodnevna obustava napada, tokom koje su američki izaslanici posjetili prijestonice obje zemlje, završena.
Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je u kombinovanom napadu korišteno balističko i krstareće oružje, kao i dronovi.
U napadu je ranjeno šest osoba, a oštećene su i stambene zgrade, saopštili su zvaničnici Kijeva.
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