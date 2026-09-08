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Umrla misica Lucija Šišić (22)

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08.09.2026 09:31

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Луција Шишић
Foto: Printscreen/Instagram

Mis Austrije iz 2024. godine, Lucija Šišić, preminula je iznenada u 22. godini, a vijest o njenoj smrti potresla je njene prijatelje i poznanike.

Od mlade djevojke opraštaju se brojni ljudi na društvenim mrežama, ističući njenu dobrotu, osmeh i toplinu.

"Naša Lucija nas je napustila, prerano i zauvijek. Lucija je bila djevojka izuzetne ljepote, ali prije svega mlada osoba čiji su osmjeh, ljubaznost i toplina ostavili trajan utisak na srca onih koji su je poznavali", napisao je porodični prijatelj Miroslav Piplica na Fejsbuku.

Lucija je od rođenja imala srčanu manu, o čemu je svojevremeno govorila u intervjuu za austrijski "Hojte"

"Sportske nedjelje su se odvijale bez mene. Moje djetinjstvo je jednostavno bilo drugačije, ali me je i ojačalo", rekla je ona 2024. godine.

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Hronika

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Tokom života podvrgnuta je čak sedam operacija srca, a posljednju je imala prošle zime. Nakon zahvata, na društvenim mrežama je podijelila da je operacija uspješno prošla i izrazila olakšanje zbog svog zdravstvenog stanja.

Uprkos zdravstvenim problemima, Lucija je 2024. godine ponijela prestižnu titulu Mis Austrije.

Nakon njene pobjede nisu održani novi izbori, zbog čega je do smrti ostala aktuelna nositeljka titule.

Vijest o njenoj smrti izazvala je brojne reakcije, a prijatelji i poznanici opraštaju se od nje emotivnim porukama.

"Njena dostignuća bila su izvor radosti i ponosa, ali prije svega, njena humanost i vedra priroda ostaće nam u trajnom sećanju. Počivaj u Božjem miru, dragi naš anđele", zaključio je Piplica.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

misica

Austrija

Lucija Šišić

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