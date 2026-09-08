Momiću 20 godina zatvora za ubistvo Šmita!

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio Marka Momića (49) iz Prijedora na 20 godina zatvora zbog ubistva Mihajla Stupara zvanog Šmit, dok su Bojan Savanović i Gojko Šobot oslobođeni optužbe za pomaganje ubistva.

Presuda je donesena nakon što je sudsko vijeće Vrhovnog suda odbilo žalbe tužilaštva i odbrane kao neosnovane.

”U potpunosti je potvrđena prvostepena presuda koju je izrekao Okružni sud u Prijedoru”, rekla je za ATV sekretar Vrhovnog suda Jelena Despotović.

Zločin se dogodio u martu 2021. godine kada je Šmit brutalno pretučen palicom i pregažen automobilom u prijedorskom naselju Raškovac.

Prema optužnici Momić je sa Savanovićem dogovorio da mu obezbjedi ilegalan prelazak granice sa Srbijom, pa je u skladu sa dogovorom 6. marta ostvario kontakt s jednim Bijeljincem, kako bi dogovorili detalje.

U međuvremenu, 9. marta Gojko Šobot je posudio automobil "dačija logan" i ključeve je predao Momiću. Sutradan, 10. marta Momić je sa Šmitom dogovorio da se sastanu uz obalu rijeke Sane u naselju Raškovac u blizini nekadašnjeg objekta za otkup kože.

"U namjeri da ga liši života Momić je upotrebom fizičke snage, drvene palice i automobila "dačija logan" nanio više povreda Mihajlu Stuparu. To je učinio tako što da je više puta svirepo udarao po glavi tijelu drvenom palicom, rukama, nogama. Žrtvu je nagazio vozilom po grudima, dok se u ležećem položaju nalazio na zemlji", navodi se u optužnici.

Dodaje se da je Stuparu nanio višestruke povrede glave i tijela, grudnog koša, ekstremiteta, sa prelomom vratnog dijela kičmenog stuba između 5. i 6. pršljena, za koje vrijeme je Stupar bio živ i trpio veliki bol i patnju, a što je naposlijetku dovelo do njegove smrti.

Nakon zločina Momić se odvezao do zgrade u kojoj je stanovao kao podstanar. Vozilo je parkirao ispred i pozvao je Šobota da dođe do njega. Šobot je došao u društvu sa D.T. i Momić mu je rekao da uzme ključeve od "dačije", kako bi je oprao na autopraonici i vratio čovjeku od koga je posudio auto.

"Znajući da je prethodno iskorišteno za izvršenje krivičnog djela Šobot je vozilo odvezao do samouslužne autopraonice kod benzinske pumpe "Brčko gas", gdje je radi prikrivanja tragova oprao automobil. Oko 21 časova "dačiju" je odvezao do vlasnika i vratio mu ključeve”, navodilo se u optužnici.

U međuvremenu Momić je, po unaprijed pripremljenom dogovoru, pozvao Savanovića da dođe po njega, što je ovaj i učinio te ga automobilom "golf" odvezao u pravcu Bijeljine. Kontaktirao je i čovjeka s kojim je dogovorio prebacivanje te ga pita gdje se u Bijeljini može iznajmiti soba. Sutradan ujutro su se sastali na benzinskoj pumpi na ulazu u Janju, gdje je Bijeljinac po dogovoru omogućio Momiću da ilegalno pređe granicu i pobjegne u Srbiju.

Momić se više od godinu dana nalazio u bjekstvu i na osnovu međunarodne potjernice uhapšen je 8. maja 2022. godine u Beogradu. U Srbiji se krio pomoćnu falsifikovanih dokumenata BiH, a u BiH je izručen u aprilu 2023. godine.