Logo
Large banner

Boban Kusturić - Profesionalac i patriota koji je spasio na desetine života

Autor:

ATV
07.05.2026 12:10

Komentari:

0
Комеморација Бобана Кустурића
Foto: ATV

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Boban Kusturić bio je veliki profesionalac, patriota, koji je spasio na desetine života, d‌jece, bolesnih, trudnica u hitnim medicinskim letovima, a posebno prilikom teških elementarnih nepogoda, požara i poplava, poručili su iz Sindikata radnika unutrašnjih poslova.

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske Boban Kusturić bio je veliki profesionalac, patriota, koji je spasio na desetine života, d‌jece, bolesnih, trudnica u hitnim medicinskim letovima, a posebno prilikom teških elementarnih nepogoda, požara i poplava, poručili su iz Sindikata radnika unutrašnjih poslova.

Iz Sindikata ističu da se njegovi letovi, koji su bili rizični po život, a u kojima je spašavao tuđe živote, i danas pamte i izazivaju poštovanje.

"Rizikujući svoj spašavao je tuđe živote. U Upravi za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske sebe je davao nesebično, stvarajući zdravo radno okruženje i obučavajući mlade kolege pilote", naveli su iz granskog sindikata.

Dodaju da se danas sa velikom tugom i bolom u srcima opraštaju od Bobana Kusturića.

"Ostaje nam vječna tuga i sjećanje na načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića", naglasili su iz Sindikata radnika unutrašnjih poslova.

Komemoracija povodom smrti Kusturića održana je danas u Kulturnom centru Banski dvor, a sahrana će biti obavljena u 14.00 časova na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci.

Boban Kustrurić preminuo je 5. maja u 52. godini.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Boban Kusturić

Komemoracija Bobanu Kusturiću

MUP Republike Srpske

profesionalac i patriota

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дјеца сунца дневни центар Шамац

Republika Srpska

"Djeca sunca" pozdravila ideju ministra Šeranića o osnivanju dnevnih centara

1 h

0
Додик у сузама на комеморацији Кустурићу: Не могу да вјерујем да овдје стојим

Republika Srpska

Dodik u suzama na komemoraciji Kusturiću: Ne mogu da vjerujem da ovdje stojim

1 h

1
Мајка дијете права мајки

Republika Srpska

Izmjenama zakona unaprijediti prava majki, radnika i roditelja

1 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Danas o prijedlogu i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

1 h

0

  • Najnovije

13

35

Ako sa skenerima krene naopako, brojanje u Sarajevu

13

20

Francuski nosač aviona plovi ka Hormuškom moreuzu

13

14

Pijan napravio karambol: Udario u zgradu MUP-a Srpske

13

04

Mamini sinovi se rađaju u ova četiri znaka

12

55

Bivši kineski ministri odbrane osuđeni na smrt

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner