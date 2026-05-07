Boban Kusturić - Profesionalac i patriota koji je spasio na desetine života

Autor:ATV
Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Boban Kusturić bio je veliki profesionalac, patriota, koji je spasio na desetine života, djece, bolesnih, trudnica u hitnim medicinskim letovima, a posebno prilikom teških elementarnih nepogoda, požara i poplava, poručili su iz Sindikata radnika unutrašnjih poslova.
Iz Sindikata ističu da se njegovi letovi, koji su bili rizični po život, a u kojima je spašavao tuđe živote, i danas pamte i izazivaju poštovanje.
"Rizikujući svoj spašavao je tuđe živote. U Upravi za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske sebe je davao nesebično, stvarajući zdravo radno okruženje i obučavajući mlade kolege pilote", naveli su iz granskog sindikata.
Dodaju da se danas sa velikom tugom i bolom u srcima opraštaju od Bobana Kusturića.
"Ostaje nam vječna tuga i sjećanje na načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića", naglasili su iz Sindikata radnika unutrašnjih poslova.
Komemoracija povodom smrti Kusturića održana je danas u Kulturnom centru Banski dvor, a sahrana će biti obavljena u 14.00 časova na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci.
Boban Kustrurić preminuo je 5. maja u 52. godini.
