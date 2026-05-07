"Djeca sunca" pozdravila ideju ministra Šeranića o osnivanju dnevnih centara

Članovi Centra za podršku porodicama d‌jece i osoba sa poteškoćama u razvoju "Djeca sunca" iz Šamca danas su pozdravili izjavu ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranića o potrebi osnivanja ovakvih dnevnih centara.

Predsjednik Udruženja "Djeca sunca" Tanja Ninković rekla je Srni da su dnevni centri od ogromnog značaja, prije svega za d‌jecu, jer omogućavaju ranu podršku, socijalizaciju, razvoj vještina i kvalitetnije uključivanje u društvo.

Ona je ukazala da istovremeno dnevni centri predstavljaju veliku podršku i odraslim licima sa poteškoćama kroz sadržaje koji doprinose očuvanju sposobnosti, većoj samostalnosti i dostojanstvenom životu.

"Ovo je ujedno i potvrda ispravnosti aktivnosti i zalaganja našeg udruženja, koje je u prethodnom periodu intenzivno radilo na ostvarivanju ovog važnog prava za d‌jecu i odrasle sa poteškoćama i njihove porodice", navela je Ninkovićeva.