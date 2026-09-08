Kakav udar za Najk! Ispali iz 100 velikih kompanija

Američki proizvođač sportske opreme Najki će 21. septembra ispasti iz indeksa S&P 100, koji obuhvata 100 velikih i renomiranih kompanija iz šireg indeksa S&P 500 i služi kao pokazatelj kretanja vodećih američkih korporacija.

Vrijednost njegovih akcija prepolovila se za samo godinu dana, a tržišna kapitalizacija kompanije pala je na približno 57 milijardi dolara. Ovaj nekadašnji simbol snage američkog sektora potrošnje ostaće u sastavu šireg indeksa S&P 500, ali više neće biti među najvećim i najpoznatijim američkim kompanijama koje čine taj uži berzanski indeks.

Isključenje iz indeksa predstavlja simboličan udarac koji potvrđuje višegodišnje loše poslovne rezultate kompanije Najki. Na poslovanje kompanije negativno su uticali prevelika zavisnost od starih linija proizvoda, neuspješna strategija direktne prodaje potrošačima, oslabljeni odnosi sa partnerima u veleprodaji i sve jača konkurencija brendova kao što su Hoka (Hoka) i On (On), uz istovremeno slabljenje poslovanja na kineskom tržištu.

Promjene u sastavu indeksa S&P 100 takođe ukazuju na širu promjenu na tržištu: investitori sve više daju prednost tehnološkim kompanijama i infrastrukturi povezanoj sa vještačkom inteligencijom, nauštrb tradicionalnih giganata u sektoru potrošačkih dobara.

Četiri tehnološke kompanije iz šireg indeksa S&P 500 sada ulaze u grupu od 100 najvećih: Del tehnolodžiz (Dell Technologies), Palo Alto netvorks (Palo Alto Networks), Arista netvorks (Arista Networks) i SanDisk (SanDisk).

Ovo dodatno mijenja strukturu indeksa S&P 100 u korist proizvođača čipova, računarske infrastrukture, mrežne opreme i rješenja za sajber-bezbjednost. Kompanija Arista netvorks proizvodi mrežne prekidače (switches) koji povezuju centre podataka za vještačku inteligenciju, dok SanDisk, koji se prošle godine izdvojio iz kompanije Vestern digital (Western Digital), proizvodi fleš memoriju.

Palo Alto netvorks posluje u oblasti sajber-bezbjednosti, a Del je jedan od najvećih svjetskih proizvođača servera i računarske opreme. Sve četiri kompanije imaju koristi od snažnog investicionog ciklusa povezanog sa izgradnjom infrastrukture za vještačku inteligenciju.

Najniži nivo u posljednjih 12 godina

Akcije kompanije Najki završile su trgovanje u petak na nivou od 38,40 dolara, što je njihova najniža vrijednost u posljednjih 12 godina. Tokom protekle godine akcije su izgubile približno polovinu svoje vrijednosti, a oko 76 procenata u periodu od pet godina.

Tržišna vrijednost kompanije pala je sa oko 264 milijarde dolara krajem 2021. godine na približno 57 milijardi dolara, dok je indeks S&P 100 u istom periodu porastao za 83 procenta. Ova promjena imaće i neposredne posljedice po tržište, jer će fondovi koji prate indeks S&P 100 morati da kupe akcije novih članica indeksa i prodaju akcije kompanija koje iz njega izlaze. Shodno tome, akcije kompanije SanDisk porasle su odmah nakon objavljivanja ovih promjena.

Nagli pad cijene akcija značajno je snizio tržišna očekivanja i promijenio strukturu akcionara kompanije Najki. Neki investitori koji su kupili akcije zbog njihovog stalnog rasta izašli su iz trgovine, dok akcije sada postaju privlačnije onima koji traže potcijenjene kompanije sa potencijalom za oporavak.

Takvi investitori zauzimaju poziciju suprotnu preovlađujućem tržišnom raspoloženju, kladeći se da je veći dio loših vijesti već uračunat u cijenu. Ukoliko Najki stabilizuje prodaju, povrati profitne marže i ponovo pridobije kupce, čak i skromno poboljšanje rezultata moglo bi da dovede do rasta cijene akcija. Međutim, rizik leži u tome što niska cijena sama po sebi nije dovoljna: ako prihodi i tržišni udio nastave da opadaju, akcije bi mogle dodatno da izgube na vrijednosti.

Naklonost kupaca

Istovremeno, rukovodstvo kompanije Najki pokušava da ostvari preokret obnavljanjem odnosa sa poslovnim partnerima i lansiranjem novih proizvoda. Međutim, kompanija tek treba da dokaže da je zadržala konkurentsku prednost i da ponovo pridobije naklonost kupaca, naročito u Kini.

Uprkos generalno slabijim rezultatima u fiskalnoj 2026. godini, Najki bilježi snažan rast prodaje opreme za trčanje, koja već pet uzastopnih kvartala ostvaruje dvocifrene stope rasta. To ukazuje na to da problem možda ne leži u snazi brenda, već u ponudi proizvoda i prisustvu na tržištu. Smatra se da kompanija mora da unaprijedi svoj lanac snabdijevanja, poveća prodaju po punoj cijeni i ostvari projektovani rast profita kako bi obezbijedila pozitivan povrat ulaganja strpljivim investitorima.

Prepoznatljivost brenda nikada nije bila problem za Najki. Ipak, tržišni analitičari zaključuju da će uspjeh kompanije zavisiti od toga hoće li se potrošači ponovo odlučiti za Najkijeve proizvode prije nego za one koje nude konkurenti.

(Jutarnji.hr)