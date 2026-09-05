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Rusija i Kina postigle veliki dogovor

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05.09.2026 15:40

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Русија и Кина постигле велики договор

Rusija i Kina nastaviće da jačaju ekonomsku i energetsku saradnju, uključujući razvoj novih pravaca za isporuku ruskog gasa i nafte.

Takođe, na ovogodišnjem Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku potpisano je 328 sporazuma ukupne vrijednosti gotovo 6,8 biliona rubalja (oko 67,7 milijardi evra).

Posebna pažnja na forumu posvećena je razvoju energetskih i transportnih koridora između Rusije i Kine, kao i projektu gasovoda „Moć Bajkala“, ranije poznatom kao „Snaga Sibira 2“, objavio je TASS.

Ruski zvaničnici naveli su da se razgovori sa Pekingom o projektu nastavljaju.

Ruski potpredsjednik Vlade Aleksandar Novak ocijenio je da će dalji razvoj prekogranične infrastrukture, uključujući gasovode, naftovode, luke i transportne koridore, biti jedan od ključnih pravaca rusko-kineske saradnje.

Na forumu je istaknuto i da je trgovinska razmjena Rusije i Kine tokom posljednje tri decenije višestruko povećana, dok Kina danas predstavlja najvećeg trgovinskog partnera Rusije, prenosi Tanjug.

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Rusija

Kina

ekonomija

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