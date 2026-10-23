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Ovo piće uništava bubrege: Bolje ga izbjegavajte

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23.10.2026 22:59

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piće u ledu hladno rashlađivanje
Foto: Pexel/ Marcus Queiroga Silva

Rijetko ko od nas misli na bubrege dok bira šta će popiti, a možda bi baš tada trebalo. Postoji piće koje uništava bubrege, a stoji na stolu na skoro svakoj slavi, rođendanu i ljetnom roštilju. Ovaj vitalni organ ono može ozbiljno oštetiti, i to tiho, gutljaj po gutljaj.

Piće koje uništava bubrege krije se u flaši sa mjehurićima

Studije iz 2015. godine pokazale su da se radi o pićima koja spadaju u gazirane napitke. Svi znamo da ova pića nisu najzdraviji izbor. Ipak, često ih uzimamo za osvježenje u toplim danima ili na zabavama, ne razmišljajući šta rade našem tijelu.

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Hladna limenka poslije podne djeluje bezazleno. Upravo zato je lako da jedna postane dvije, a dvije postanu navika koju više ni ne primjećujemo.

Granica je niža nego što mislite: 4 čaše nedjeljno

Istraživanje je otkrilo da unos više od četiri slatka gazirana pića nedjeljno može povećati rizik od hroničnih bolesti bubrega. Visok šećer u krvi može oštetiti krvne sudove u bubrezima i doprinijeti razvoju dijabetesa.

Zbog toga osobe sa dijabetesom ili hroničnim bubrežnim oboljenjima treba da izbjegavaju gazirana pića. Poseban oprez važi i ako ovu bolest imate u porodici. U tom slučaju posavjetujte se sa svojim ljekarom o tome šta smijete da pijete.

Nije samo šećer: šta još škodi bubrezima

Gazirana pića nisu štetna samo zbog mnogo šećera, već i zbog fosforne kiseline. Redovno ispijanje ovih pića može dovesti do promjena u mokrenju, a to vodi ka stvaranju bubrežnih kamenaca i hroničnim bolestima bubrega.

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Najbolji izbor za bubrege košta najmanje

Šta je, onda, najbolje za bubrege? Odgovor je jednostavan: obična voda. Ona je najzdraviji izbor za vaše tijelo i najbolje gasi žeđ.

(Krstarica)

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